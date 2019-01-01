Мората: Луис Энрике дает большую поддержку, чем любой другой тренер в моей карьере

Нападающий сборной Испании поделился информацией о своем состоянии перед матчем против Швейцарии.

Альваро Мората, Getty Images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Испании будет противостоять национальной команде Швейцарии в борьбе за право выхода в следующий раунд.

За пару дней до начала поединка, нападающий "Фурии Роха" Альваро Мората ответил на вопросы журналистов относительно предстоящей игры и его текущего состояния.

"Матч против Хорватии (5:3 в овертайме) был одним из наиболее важных в моей карьере за сборную. Мы достигли того, за что боролись все это время. Усталость преобладала над нами в начале дополнительного времени, но нам все равно удалось забить два решающих гола в дальнейшем. У нас есть футболисты, которые могут в одиночку решать эпизоды за счет своей мощи и скорости — это нужно ценить.

Я заверил Луиса Энрике, что смогу демонстрировать свои лучшие качества даже под давлением со стороны болельщиков. Он поверил в меня, за что я могу только его поблагодарить. Наставник дает большую поддержку, чем любой другой тренер в моей карьере. Я знал, что у меня будет шанс забить в прошлой игре, а судьба того эпизода решилась за одну-две секунды.

Я посвятил празднование тореадору Гонсало Кабальеро, который пострадал в схватке с быком из-за чего закончил карьеру. Я не очень люблю этот вид развлечений, но они пример того, как люди рискуют жизнью ради того, чтобы веселить остальных.

Моя роль в сборной Испании очень похожа на ту, которую я исполнял в Атлетико — быть в штрафной и завершать атаки. Делаю все возможное для того, чтобы прогрессировать в этом плане, а тренерский штаб старается мне помочь при этом.

Необходимо поддерживать боевой настрой, даже несмотря на регулярную критику. Я здесь, поэтому должен выкладываться ради своей страны на полную. Я знаю причину того, почему в мой адрес свистят, но скажу об этом четь позже.

Стараюсь не обращать внимание на угрозы в адрес моей семьи и обращать внимание на слова благодарности со стороны болельщиков, которых также приходит немало. Это было сложное время, я и моя семья были подавлены, но все осталось в прошлом.

Наш следующий соперник, Швейцария, уступает нам в классе на бумаге, но также говорили и перед Хорватией, а она была близка к тому, чтобы выбить нас с турнира. Мы знаем, что это очень опасный коллектив, поэтому намерены показать свою лучшую игру. Прежде чем приехать на турнир, нас называли одними из фаворитов, но на этом чемпионате все команды показывают равную игру, поэтому интрига будет сохраняться до последнего.

Из партнеров по команде, я бы выделил Педри — он играет в настолько уверенный футбол, как будто уже имеет за плечами 40 лет жизни. Как для 18-летнего, это очень сильный исполнитель. У Эрика Гарсии также очень высокий уровень.

Если мы хотим выиграть Евро-2020, то нам придется раскрыть все наши сильные стороны. Думаю, что когда мы поедем домой, то все будут довольны нашим выступлением на этом турнире", — подытожил футболист.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 по киевскому времени.