Иммобиле: Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма

Футболист оценил шансы команды в предстоящем матче.

Чиро Иммобиле, Getty Images

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле оценил соперника по 1/4 финала Евро-2020 сборную Бельгии и рассказал о бомбардирских способностях Ромелу Лукаку.

"Сборная Бельгии — первая в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками в составе — мы знаем об их огромном потенциале.

Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма".

"Что касается Ромелу Лукаку, то он стал только сильнее за прошедшие годы, возможно, благодаря работе с таким тренером, как Конте, который помог ему усовершенствовать не самые лучшие его навыки.

Физическая мощь, скорость, решительность — вот то, что мне очень импонирует в его игре", — сказал Иммобиле.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.