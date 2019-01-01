Эмерсон — о Лукаку: Он — современная "девятка", нам следует быть очень осмотрительными
Защитник рассказал об игре в Бельгией.
Защитник сборной Италии Эмерсон пообщался с прессой перед матчем против сборной Бельгии, с которой они сыграют в рамках 1/4 финала Евро-2020.
"У нас — прекрасный коллектив, можно сказать, даже семья. Теперь, дойдя до четвертьфинала, мы впитываем в себя удовольствие каждого момента, ради которых и работали так много, чтобы здесь оказаться.
В пятницу нас ждет очень важная игра, и просыпаться от этого захватывающего сна мы совсем не хотим".
"Де Брейне и Азар очень сильны: без них сборная Бельгии — это уже другая команда. Но думать нам нужно только о самих себе.
Лукаку всегда был самой что ни на есть современной "девяткой": он умеет укрывать мяч и врываться в свободные зоны. Все это он показал уже и в Италии, так что нам следует быть очень осмотрительными", — сказал Эмерсон.
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