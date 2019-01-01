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Эмерсон — о Лукаку: Он — современная "девятка", нам следует быть очень осмотрительными

Защитник рассказал об игре в Бельгией.

Эмерсон, Getty Images
Эмерсон, Getty Images

Защитник сборной Италии Эмерсон пообщался с прессой перед матчем против сборной Бельгии, с которой они сыграют в рамках 1/4 финала Евро-2020.

"У нас — прекрасный коллектив, можно сказать, даже семья. Теперь, дойдя до четвертьфинала, мы впитываем в себя удовольствие каждого момента, ради которых и работали так много, чтобы здесь оказаться.

В пятницу нас ждет очень важная игра, и просыпаться от этого захватывающего сна мы совсем не хотим".

"Де Брейне и Азар очень сильны: без них сборная Бельгии — это уже другая команда. Но думать нам нужно только о самих себе.

Лукаку всегда был самой что ни на есть современной "девяткой": он умеет укрывать мяч и врываться в свободные зоны. Все это он показал уже и в Италии, так что нам следует быть очень осмотрительными", — сказал Эмерсон.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2