Жоржиньо: У всех команд есть свои слабые места
Хавбек оценил уровень соперника по четвертьфиналу.
Полузащитник сборной Италии Жоржиньо поделился впечатлением о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2020 против сборной Бельгии.
"Нам следует со всем уважением отнестись к сборной Бельгии, занимающей первое место в рейтинге ФИФА, но у всех команд есть свои слабые места.
Было бы ошибкой считать, что на этом турнире мы уже достигли чего-то грандиозного".
"Значимость Кевина Де Брюйне велика благодаря футбольному интеллекту высочайшего уровня. Его трудно остановить — нужно сдерживать его между линиями и перехватывать его прострелы.
Нельзя давать ему время развернуться и подумать, иначе он тут же станет опасен", — рассказал Жоржиньо.
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