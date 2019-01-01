Жоржиньо: У всех команд есть свои слабые места

Хавбек оценил уровень соперника по четвертьфиналу.

Жоржиньо, getty Images

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо поделился впечатлением о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2020 против сборной Бельгии.

"Нам следует со всем уважением отнестись к сборной Бельгии, занимающей первое место в рейтинге ФИФА, но у всех команд есть свои слабые места.

Было бы ошибкой считать, что на этом турнире мы уже достигли чего-то грандиозного".

"Значимость Кевина Де Брюйне велика благодаря футбольному интеллекту высочайшего уровня. Его трудно остановить — нужно сдерживать его между линиями и перехватывать его прострелы.

Нельзя давать ему время развернуться и подумать, иначе он тут же станет опасен", — рассказал Жоржиньо.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.