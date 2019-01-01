Унай Симон — об ошибке в игре против Хорватии: Футбол — это сочетание ошибок и удач
Кипер рассказал, почему допустил глупую ошибку в раунде 1/8.
Вратарь сборной Испании Унай Симон прокомментировал свою ошибку во время первого гола в матче против Хорватии в 1/8 финала Евро-2020.
"Меня учили, что футбол — это сочетание ошибок и удач. Когда происходит сбой, как в этот раз, нельзя забывать о том, что это вопрос не более чем для минутных размышлений.
Я сосредоточил свое внимание на том, что до той поры у сборной Хорватии не было голевых моментов, а команда всерьез во мне нуждалась.
И я вернул себе максимальную концентрацию внимания. Те минуты, когда болельщики, игроки и все остальные аплодировали каждому касанию после моей ошибки, придали сил. Я им очень благодарен".
Также кипер признался, что партнеры оказали ему максимальную поддержку в перерыве.
"Да, в перерыве матча с Хорватией ко мне подошел Давид де Хеа, чтобы сказать пару слов, которые останутся между им и мной.
Но я могу вам сказать, что, когда к тебе подходит вратарь, вроде Давида, чтобы поднять дух и вселить уверенность, это лучшее, что может быть в плане настроя на второй тайм. Чтобы провести его уверенно, а дополнительное время — еще лучше", — сказал Симон.
Следующий матч Испания сыграет против Швейцарии в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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