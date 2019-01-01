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Унай Симон — об ошибке в игре против Хорватии: Футбол — это сочетание ошибок и удач

Кипер рассказал, почему допустил глупую ошибку в раунде 1/8.

Унай Симон. getty images
Унай Симон. getty images

Вратарь сборной Испании Унай Симон прокомментировал свою ошибку во время первого гола в матче против Хорватии в 1/8 финала Евро-2020.

"Меня учили, что футбол — это сочетание ошибок и удач. Когда происходит сбой, как в этот раз, нельзя забывать о том, что это вопрос не более чем для минутных размышлений.

Я сосредоточил свое внимание на том, что до той поры у сборной Хорватии не было голевых моментов, а команда всерьез во мне нуждалась.

И я вернул себе максимальную концентрацию внимания. Те минуты, когда болельщики, игроки и все остальные аплодировали каждому касанию после моей ошибки, придали сил. Я им очень благодарен".

Также кипер признался, что партнеры оказали ему максимальную поддержку в перерыве.

"Да, в перерыве матча с Хорватией ко мне подошел Давид де Хеа, чтобы сказать пару слов, которые останутся между им и мной.

Но я могу вам сказать, что, когда к тебе подходит вратарь, вроде Давида, чтобы поднять дух и вселить уверенность, это лучшее, что может быть в плане настроя на второй тайм. Чтобы провести его уверенно, а дополнительное время — еще лучше", — сказал Симон.

Следующий матч Испания сыграет против Швейцарии в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2