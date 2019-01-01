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Симон: Мы тут, чтобы побеждать, и должны превзойти сильнейших

Кипер уверен в победе Испании над Швейцарией.

Унай Симон, Getty Images
Унай Симон, Getty Images

Вратарь сборной Испании Унай Симон пообщался со СМИ перед матчем против Швейцарии в рамках Евро-2020.

"На нынешнем Евро, хоть я и не заглядывал в статистику, мы должны оказаться командой, у ворот которой меньше всего голевых моментов. И все это — моя оборона. Но, чем дальше, тем сильнее соперники, и у них, вероятно, моментов будет больше. Однако до сей поры даже сборная Хорватии создала их не так уж и много.

Относительно себя надеюсь, что с каждым днем становлюсь сильнее. Дело в опыте, и здесь он уникален. Надеюсь, он пойдет мне на пользу. Вратарь из меня — уже лучше, чем был вчера, но еще не так хорош, как завтра. Проход в четвертьфинал зависит от нас самих, а не от соперника, причем независимо от того, Франция ли это, Швейцария, Украина... Мы тут, чтобы побеждать, и должны превзойти сильнейших.

Великие команды создаются с опытом. Парни окружили меня поддержкой и на поле, и в раздевалке, и это многое о них говорит. Титулы завоевывают не просто команды, а их составы. Мы в любой ситуации стоим друг за друга. У меня в Атлетике бывали сильные впечатления, но с точки зрения футбола именно предыдущий матч стал самым важным в моей жизни — его я никогда не забуду".

"Я восхищаюсь Тьяго как игроком. У него такой огромный опыт. Ему пока не довелось сыграть на этом турнире столько, сколько ему хотелось бы, но он демонстрирует, что в его лице у нас в команде есть еще один капитан.

Моя реакция на автогол? После этого я сказал, что будет несправедливо к партнерам, если в результате я уйду в тень. Из уважения к партнерам, всем болельщикам и общей цели нам надо продолжать работать и выполнять требования тренера. Надо забыть обо всем как можно быстрее. После одной-двух минут горя ты снова на 100% в игре. В конечном счете нам удалось одержать победу", — сказал Симон.

Следующий матч Испания сыграет против Швейцарии в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2