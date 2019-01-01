Феликс Брых — главный арбитр матча Украина — Англия

Определились рефери на матч 1/4 финала Евро-2020.

Феликс Брых, Getty Images

В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборной Англии.

УЕФА определил главных арбитров матча Украина — Англия. Главный рефери — немец Феликс Брых.

На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.

Арбитр системы VAR — Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR — Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR — Бастиан Данкерт (все — Германия).

Феликс Брых уже работал на матче сборной сборной Украины на Евро-2020. При его судействе наша команда уступила Нидерландам (2:3).

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

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