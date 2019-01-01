Украина — Англия: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Украиной и Англией.

Украина — Англия, Getty Images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины 3 июля сыграет против сборной Англии. В этом поединке будет решаться судьба путевки в полуфинал.

Где смотреть Украина — Англия

В прямом эфире матч покажут телеканалы Украина и Футбол 1/2/3. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет восьмая встреча этих сборных между собой (одна победа Украины, две ничьих и четыре победы Англии).

Что говорили перед матчем?

Андрей Шевченко: "Горжусь своими ребятами, они отдали все. Посвящаю победу над Швецией народу Украины, мы играли от души. Надеюсь, итальянские фанаты поддержат нас в Риме. Англия – отличная команда, будет тяжелый матч".

Добавим, что матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.