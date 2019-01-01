Чехия — Дания: где смотреть

Где смотреть матч чемпионата Европы между Чехией и Данией.

Сборная Дании, Getty Images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Чехии 3 июля сыграет против сборной Дании. В этом поединке будет решаться судьба путевки в полуфинал.

Где смотреть Чехия — Дания

В прямом эфире матч покажут телеканалы Футбол 1/2/3. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет 12-я встреча этих сборных между собой (три победы Чехии, шесть ничьих и две победы Дании).