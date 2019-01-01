Швейцария — Испания: где смотреть матч Евро-2020
Где смотреть матч чемпионата Европы между Швейцарией и Испанией.
Испания — Швейцария, Getty Images
В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии 2 июля сыграет против сборной Испании. В этом поединке будет решаться судьба путевки в полуфинал.
Где смотреть Швейцария — Испания
В прямом эфире матч покажут телеканалы Футбол 1 и 2. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 19:00 по киевскому времени.
Отметим, что это будет 23-я встреча этих сборных между собой (1 победа Швейцарии, пять ничьих и 16 побед Испании).
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