Не понравился отель, сын мало играет и обида экс-игрока основного состава — в сборной Франции творился хаос после поражения от Швейцарии

Вылет с чемпионата Европы-2020 грозит действующим чемпионам мира глубоким командным кризисом.

Игроки сборной Франции после поражения от Швейцарии, Getty Images

После сенсационного вылета уже на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в результате поражения от Швейцарии в серии пенальти (3:3, 4:5 – по пен.), сборная Франции была вынуждена покинуть международный турнир.

Очевидно, что обстановка внутри коллектива Дидье Дешама после этой игры была достаточно напряженной, однако французским СМИ удалось узнать также и о том, что конфликты в раздевалке возникали и по ходу самого Евро-2020.

В частности, издание The Athletic приводит в пример ситуацию, когда Рафаэлю Варану, Антуану Гризманну и Клеману Лангле разрешили напрямую отправиться на курорты для проведения отпуска, вместо централизованного возвращения вместе с командой в Париж. Это не понравилось остальной группе футболистов, что еще больше усугубило раздор внутри команды.

При этом, игроки остались недовольны их размещением в 4,5-звездочном отеле Marriott в Будапеште перед матчем 1/8 финала, так как там не было предусмотрено достаточно места для совместного отдыха всех членов команды. Игроки также жаловались и на техническое оснащение номеров данного отеля, в частности — отсутствие возможности полностью открыть окна.

Изначально, Франция должна была разместиться в отеле на берегу озера Веленце, что в 65 км от столицы Венгрии, однако в последний момент планы поменялись, и команда осталась в Будапеште после игры против Португалии. Как сообщает L'Equipe, Поль Погба дал понять Дидье Дешаму, что "команда ненавидит место проживание и хочет уехать как можно скорее". Как видим, футболисты сборной Франции все для этого сделали.

Кроме того, один из конфликтов разгорелся между матерью Адриена Рабио и все тем же Полем Погба, а также отцом Килиана Мбаппе. Дело в том, что футболист Манчестер Юнайтед обвинил Рабио в одном из пропущенных голов в игре против Португалии, после чего мать игрока Ювентуса набросилась с критикой на самого Погба, после его ошибки при третьем взятии ворот со стороны Швейцарии.

Досталось и отцу Мбаппе, которого уведомили, что "у его сына очень раздутое самомнение и слишком много внимания от прессы". Также, оказалось, что Вероника Рабио писала Дидье Дешаму с жалобами на то, что ее сына слишком мало выпускают на поле. Сообщается, что у нее также был конфликт длительностью около 20 минут с матерью Мбаппе, Файза Ламари, перед глазами футболистов сборной Франции, сразу после завершения игры против Швейцарии.

Отдельный повод для неуместных движений внутри команды — возвращение Карима Бензема, что вызвало недовольство у Оливье Жиру, мгновенно потерявшего место в основном составе.

К слову, с подобными события может быть связано и поведение самого Килиана Мбаппе сразу по возвращению из лагеря национальной команды.