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Не понравился отель, сын мало играет и обида экс-игрока основного состава — в сборной Франции творился хаос после поражения от Швейцарии

Вылет с чемпионата Европы-2020 грозит действующим чемпионам мира глубоким командным кризисом.

Игроки сборной Франции после поражения от Швейцарии, Getty Images
Игроки сборной Франции после поражения от Швейцарии, Getty Images

После сенсационного вылета уже на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в результате поражения от Швейцарии в серии пенальти (3:3, 4:5 – по пен.), сборная Франции была вынуждена покинуть международный турнир.

Очевидно, что обстановка внутри коллектива Дидье Дешама после этой игры была достаточно напряженной, однако французским СМИ удалось узнать также и о том, что конфликты в раздевалке возникали и по ходу самого Евро-2020.

В частности, издание The Athletic приводит в пример ситуацию, когда Рафаэлю Варану, Антуану Гризманну и Клеману Лангле разрешили напрямую отправиться на курорты для проведения отпуска, вместо централизованного возвращения вместе с командой в Париж. Это не понравилось остальной группе футболистов, что еще больше усугубило раздор внутри команды.

При этом, игроки остались недовольны их размещением в 4,5-звездочном отеле Marriott в Будапеште перед матчем 1/8 финала, так как там не было предусмотрено достаточно места для совместного отдыха всех членов команды. Игроки также жаловались и на техническое оснащение номеров данного отеля, в частности — отсутствие возможности полностью открыть окна.

Изначально, Франция должна была разместиться в отеле на берегу озера Веленце, что в 65 км от столицы Венгрии, однако в последний момент планы поменялись, и команда осталась в Будапеште после игры против Португалии. Как сообщает L'Equipe, Поль Погба дал понять Дидье Дешаму, что "команда ненавидит место проживание и хочет уехать как можно скорее". Как видим, футболисты сборной Франции все для этого сделали.

Кроме того, один из конфликтов разгорелся между матерью Адриена Рабио и все тем же Полем Погба, а также отцом Килиана Мбаппе. Дело в том, что футболист Манчестер Юнайтед обвинил Рабио в одном из пропущенных голов в игре против Португалии, после чего мать игрока Ювентуса набросилась с критикой на самого Погба, после его ошибки при третьем взятии ворот со стороны Швейцарии.

Досталось и отцу Мбаппе, которого уведомили, что "у его сына очень раздутое самомнение и слишком много внимания от прессы". Также, оказалось, что Вероника Рабио писала Дидье Дешаму с жалобами на то, что ее сына слишком мало выпускают на поле. Сообщается, что у нее также был конфликт длительностью около 20 минут с матерью Мбаппе, Файза Ламари, перед глазами футболистов сборной Франции, сразу после завершения игры против Швейцарии.

Отдельный повод для неуместных движений внутри команды — возвращение Карима Бензема, что вызвало недовольство у Оливье Жиру, мгновенно потерявшего место в основном составе.

К слову, с подобными события может быть связано и поведение самого Килиана Мбаппе сразу по возвращению из лагеря национальной команды.

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Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
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Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2