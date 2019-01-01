Зинченко — в сборной 1/8 Евро-2020 по версии WhoScored
Украинец удостоился попадания в команду.
Александр Зинченко, Getty Images
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020 по версии портала WhoScored.
Украинец получил одну из наивысших оценок среди всей команды — 9,0. Больше только у Феррана Торреса.
Также баллом 9,0 был награжден Поль Погба, однако его красивый гол не помог сборной Франции выйти в четвертьфинал.
Отметим, что в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборной Англии. Матч состоится в Риме, 3 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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