Зинченко — в сборной 1/8 Евро-2020 по версии WhoScored

Украинец удостоился попадания в команду.

Александр Зинченко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020 по версии портала WhoScored.

Украинец получил одну из наивысших оценок среди всей команды — 9,0. Больше только у Феррана Торреса.

Также баллом 9,0 был награжден Поль Погба, однако его красивый гол не помог сборной Франции выйти в четвертьфинал.

Отметим, что в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборной Англии. Матч состоится в Риме, 3 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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