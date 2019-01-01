Матвиенко и Забарный — в топ-5 лучших игроков Евро-2020 по перехватам

Футболисты попали в список лучших футболистов.

Николай Матвиенко, УАФ

Защитники сборной Украины Илья Забарный и Николай Матвиенко попали в список лучших футболистов Евро-2020 по перехватам.

Матвиенко за четыре матча совершил 41 перехват. Он занимает второе место в данном рейтинге. У другого украинского защитника Ильи Забарного 35 перехватов и четвертое место в списке.

Возглавляет его защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон, у которого 43 перехвата. Защитник сборной Чехии Томаш Калас с 36 перехватами на третьей позиции.

Также отметим, что на десятой строчке оказался и Александр Караваев. На его счету 28 перехватов.

Добавим, что в командном зачете сборная Украины занимает пятое место по перехватам. В среднем за игру сине-желтые делают по 51-му такому действию. На первом месте — сборная Швеции (60).

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