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Реднапп: У Украины появятся шансы, если сыграет Шевченко

Специалист оценил шансы сборной перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы.

Харри Реднапп. getty images
Харри Реднапп. getty images

Бывший тренер сборной Англии Харри Реднапп оценил шансы сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

"У Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал.

Для нас плюс, что полуфиналы и финал состоятся на Уэмбли. С Данией, наверное, будет непросто — она уступила в первых двух матчах, но прибавляет с каждой игрой. А Чехию мы не так давно разгромили на Уэмбли, так что, думаю, еще раз победим".

Также Реднапп заявил, что будет сильно удивлен, если Англия не попадет в полуфинал турнира.

"Могу сказать, что буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Для Украины большее достижение выйти в четвертьфинал. Мне жаль Беседина, который получил травму. Поединок был равный, но повезло украинцам", — сказал специалист в интервью Спорт-Экспресс.

Отметим, что четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборной Украины и Англии состоится в Риме, 3 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2