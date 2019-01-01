Реднапп: У Украины появятся шансы, если сыграет Шевченко

Специалист оценил шансы сборной перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы.

Харри Реднапп. getty images

Бывший тренер сборной Англии Харри Реднапп оценил шансы сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

"У Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал.

Для нас плюс, что полуфиналы и финал состоятся на Уэмбли. С Данией, наверное, будет непросто — она уступила в первых двух матчах, но прибавляет с каждой игрой. А Чехию мы не так давно разгромили на Уэмбли, так что, думаю, еще раз победим".

Также Реднапп заявил, что будет сильно удивлен, если Англия не попадет в полуфинал турнира.

"Могу сказать, что буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Для Украины большее достижение выйти в четвертьфинал. Мне жаль Беседина, который получил травму. Поединок был равный, но повезло украинцам", — сказал специалист в интервью Спорт-Экспресс.

Отметим, что четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборной Украины и Англии состоится в Риме, 3 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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