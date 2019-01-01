Реднапп: У Украины появятся шансы, если сыграет Шевченко
Специалист оценил шансы сборной перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы.
Бывший тренер сборной Англии Харри Реднапп оценил шансы сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
"У Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал.
Для нас плюс, что полуфиналы и финал состоятся на Уэмбли. С Данией, наверное, будет непросто — она уступила в первых двух матчах, но прибавляет с каждой игрой. А Чехию мы не так давно разгромили на Уэмбли, так что, думаю, еще раз победим".
Также Реднапп заявил, что будет сильно удивлен, если Англия не попадет в полуфинал турнира.
"Могу сказать, что буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Для Украины большее достижение выйти в четвертьфинал. Мне жаль Беседина, который получил травму. Поединок был равный, но повезло украинцам", — сказал специалист в интервью Спорт-Экспресс.
Отметим, что четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборной Украины и Англии состоится в Риме, 3 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021