Швейцария — Испания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/4 Евро.

Швейцария - Испания, getty images

Сборная Швейцарии в рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы сыграет против испанской команды.

Швейцария — Испания

Пятница, 2 июля, 19:00. Стадион Газпром-Арена, Санкт-Петербург. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер. Трансляция на канале — Футбол 1, Футбол 2.

Швейцария пока что остается главной сенсацией текущего розыгрыша чемпионата Европы. Подопечные Владимира Петковича с трудностями вышли из своей группы, где они играли против Уэльса (1:1) Италии (0:3), и Турции (3:1). Матч против итальянцев был проигран по всем статьям, а вот во встрече с валлийцами Швейцарии немного не повезло. Игра с Турцией позволила гарантировать себе выход дальше.

В 1/8 чемпионата Европы Швейцарию, как казалось, ждал прямой билет домой, но команда Петковича показала характер и выбила Францию. Матч выдался драматичным — Швейцария забила первой, потом не реализовала пенальти, а затем ее дважды наказал Бензема. Третий гол от французов будто бы снял все вопросы, но швейцарцы восстановили паритет под занавес встречи и прошли дальше в серии пенальти.

Сборная Испании также могла выбыть из турнира еще на стадии группового этапа. Испанцы так и не смогли вскрыть оборону сборной Швеции (0:0), а затем сыграли вничью с Польшей (1:1). Только крайне убедительная победа на Словакией со счетом 5:0 позволила команде Луиса Энрике пройти дальше, где ее ждала хорватская национальная сборная.

Казалось, что испанцы обрели уверенность, а потому доминировали на стартовых минутах игры против Хорватии. Проблем своей команде существенно прибавил Унаи Симон. Испанский голкипер не смог остановить мяч после передачи назад от Педри — так хорваты вышли вперед.

Впрочем, испанцы показали характер, перевернув игру к счету 3:1 в свою пользу. А вот уже финальные минуты встречи остались за хорватами, которые дважды поразили ворота соперника. В первом овертайме подопечные Далича продолжали давить на ворота оппонента — Симон не раз "отработал" свою ошибку в первом тайме, а затем испанцы сделали счет 5:3 и закрыли игру.

Что касается кадровых ситуаций обеих команд, то швейцарцы точно лишились своего лидера и капитана — Гранита Джаки. Полузащитник перебрал желтых карточек, а потому Владимиру Петковичу придется обходиться без него.

У сборной Испании мышечное повреждение получил Хосе Гайя, но это вовсе не является проблемой, ведь на поле готов выйти Жорди Альба, который провел роскошную игру против Словакии и вновь готов терроризировать фланг соперника.

Последний раз команды пересекались совсем недавно. Это был матч пятого тура группового этапа Лиги наций — та игра закончилась со счетом 1:1. За швейцарцев голом отметился Фройлер, а за Испанию забил Жерар Морено. Примечательно, что в том матче два пенальти не реализовал Серхио Рамос.

Ориентировочные составы:

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Аканжи, Родригес, Видмер, Закария, Фрейлер, Цубер — Шакири — Сеферович, Эмболо

Испания: Симон — Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Торрес, Мората, Сарабия

Интересные факты:

Испания не проигрывает в последних 14 матчах чемпионата Европы.

В последних четырех матчах против Испании швейцарцы забили меньше трех голов.

В последних трех матчах Швейцарии на чемпионате Европы было забито более двух голов.

Тренеры говорят:

Владимир Петкович, Швейцария.

"Готовимся так же, как к матчу с Францией. Мы отпраздновали тот успех, но теперь пора двигаться дальше, создавать новые эмоции. Мы должны верить и показать, что завтра мы хотим пройти дальше. Испания — техничная и трудолюбивая команда. Мы знаем это по нашим предыдущим матчам. Они фавориты, но мы хотим достичь своих целей и продолжать идти вперед".

Луис Энрике, Испания.

"Наша оборона — одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настрой отличный. То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции. Вот что у нас в концовке не получалось — грамотно распоряжаться мячом в концовке. И именно над этим я сейчас и работаю".