Бельгия — Италия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/4 Евро.

Бельгия - Италия, getty images

Сборная Бельгии в рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы сыграет против итальянской команды.

Бельгия — Италия

Пятница, 2 июля, 22:00. Стадион Альянц Арена, Мюнхен. Главный арбитр встречи — Славко Винчич. Трансляция на канале — Футбол 1, Футбол 2.

Сборная Бельгии начала свой путь на турнире в квартете вместе с Данией, Финляндией и Россией. Бельгийцы легко справились с российской командой, добыли волевую победу над датчанами в непростой игре, а также дожали финнов в конце матча. В 1/8 турнира команду Роберто Мартинеса ждала встреча с действующим победителем турнира — Португалией. Бельгийцы меньше владели мячом, создавали меньше моментов, но добыли минимальную победу.

Тем не менее, данная игра очень "дорого" обошлась бельгийской сборной. Повреждения получили Кевин Де Брюйне и Эден Азар. Первый, в особенности, имеет огромное влияние на игру команды. Именно выход полузащитника Манчестер Сити на второй тайм в игре с Данией позволил набрать три очка. Конечно, у Роберто Мартинеса широкий выбор футболистов, но данные потери могут стать решающими.

Что касается сборной Италии, то команда Роберто Манчини после группового этапа считалась однозначным фаворитом турнира. Итальянцы не испытали особых проблем в матчах с Турцией, Швейцарией и Уэльсом. Трудности у подопечных Роберто Манчини появились на стадии 1/8 финала турнира, где их поджидала сборная Австрии.

Сборная Италии не смогла распечатать ворота соперника за 90 минут основного времени, а потому игра перешла в овертайм, где итальянцы уже добились необходимого результата. Именно после матча с Австрией возникло ощущение, что сборная Италии и не такая уж и всемогущая. Если бы Арнаутович не забрался в офсайд, то итальянцы и вовсе могли отправиться домой.

Сборная Италии не испытывает серьезных кадровых потерь. К тому, что нет Флоренци, уже команда адаптировалась. Под вопросом остается участие в матче Джорджо Кьеллини, который получил травму еще в игре с Швейцарией. Опытный защитник не смог доиграть даже первый тайм.

Тем не менее, несмотря на небольшое превосходство сборной Италии над соперником, в том числе ввиду кадровой ситуации, не стоит сбрасывать Бельгию со счетов. Команда способна грамотно обороняться и вести атаки через Ромелу Лукаку.

Последний раз команды встречались между собой в рамках чемпионата Европы 2016 года. Тогда победу добыли игроки сборной Италии — голами отметились Эммануэле Джаккерини и Грациано Пелле. Обоих футболистов уже нет в составе сборной, как и тогдашнего тренера — Антонио Конте.

Ориентировочные составы:

Бельгия: Куртуа — Алдервейрельд, Вермален, Вертонген — Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар — Карраско, Мертенс — Лукаку

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Верратти, Жоржиньо, Барелла — Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Интересные факты:

Бельгия выиграла последние 14 матчей на чемпионате Европы.

Италия не пропустила в последних семи из восьми матчей чемпионата Европы.

Италия не проиграла в последних 16 матчах чемпионата Европы.

Тренеры говорят:

Роберто Мартинес, Бельгия.

"Мы пытаемся как можно быстрее вернуть в форму Эдена Азара и Кевина де Брюйне. Я не могу сказать, будут они играть или нет, потому что точно буду знать лишь в последний момент. Мы знаем, что многие люди ждут новостей, но мы пока не можем дать их".

Роберто Манчини, Италия.

"Мы сыграем в свой футбол, но с уважением к сопернику – знаем, насколько он хорош. Как мы уже увидели на этом чемпионате, легких матчей не бывает. Бельгия точно в числе лучших команд мира сейчас, но это мало что меняет, ведь каждая игра трудна на этом турнире. Мы должны идти от матча к матчу в надежде, что сыграем и в следующий раз. Мы знаем, что встретимся с сильной командой, но осознаем и свои сильные стороны".