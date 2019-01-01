Зубков вернется в общую группу за день до матча с Англией
Украинец может быть готов выйти на поле против "трех львов".
Александр Зубков, getty images
Нападающий сборной Украины Александр Зубков в ближайшее время завершит реабилитацию после травмы.
По информации на официальном сайте УАФ, уже завтра, 2 июля, форвард вернется в общую группу команды Андрея Шевченко.
Напомним, что Зубков травмировался в матче 1 тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.
Украина сыграет со сборной Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы послезавтра, 3 июля.
Ранее Football.ua рассказал об истории следующего соперника сборной Украины на Евро-2020 и наших с ним взаимоотношений.
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