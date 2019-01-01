Пикфорд: Ярмоленко — топ-игрок и имеет приличную левую ногу

Голкипер "трех львов" высоко отозвался о капитане команды Андрея Шевченко.

Джордан Пикфорд, getty images

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился мыслями накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Украины.

"Играл против Ярмоленко в матчах с Вест Хэмом, знаем его качества. Помню, как он забивал голы на больших турнирах, когда я был ребенком. Он – топ-игрок и имеет приличную левую ногу.

Нам нужно быть готовыми ко всему. Тренер выставит состав, мы будем готовы", – сказал голкипер.

Украина сыграет со сборной Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы послезавтра, 3 июля.

Ранее Football.ua рассказал об истории следующего соперника сборной Украины на Евро-2020 и наших с ним взаимоотношений.

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