Мартинес: Сыграют ли Де Брюйне и Азар будет понятно перед самым матчем

Главный тренер бельгийцев прокомментировал кадровую ситуацию.

Роберто Мартинес, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии в Мюнхене сыграет против сборной Италии.

Главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес прокомментировал готовность Де Брюйне и Азара.

"Мы стараемся подготовить Эдена и Кевина. Я не могу сказать, будут они играть или нет, потому что я хочу дождаться последнего момента, чтобы решить.

Мы знаем, что многие люди ждут новостей, но мы пока не можем дать их", — приводит слова Мартинес официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Италия состоится 2 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.