Петкович — об игре с Испанией: Готовимся так же, как к матчу с Францией

Главный тренер швейцарцев дал комментарий перед матчем с испанцами.

Владимир Петкович, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии сыграет против сборной Испании.

Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович прокомментировал приближающийся поединок.

"Готовимся так же, как к матчу с Францией. Мы отпраздновали тот успех, но теперь пора двигаться дальше, создавать новые эмоции. Мы должны верить и показать, что завтра мы хотим пройти дальше.

Испания — техничная и трудолюбивая команда. Мы знаем это по нашим предыдущим матчам. Они фавориты, но мы хотим достичь своих целей и продолжать идти вперед.

Конечно, когда не хватает такого влиятельного игрока, как Джака, каждый игрок на поле должен выкладываться на десять процентов больше. Они должны бежать, быть агрессивными, и я уверен, что мы увидим это завтра", — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Швейцария — Испания состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.