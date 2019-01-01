Петкович — об игре с Испанией: Готовимся так же, как к матчу с Францией
Главный тренер швейцарцев дал комментарий перед матчем с испанцами.
В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии сыграет против сборной Испании.
Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович прокомментировал приближающийся поединок.
"Готовимся так же, как к матчу с Францией. Мы отпраздновали тот успех, но теперь пора двигаться дальше, создавать новые эмоции. Мы должны верить и показать, что завтра мы хотим пройти дальше.
Испания — техничная и трудолюбивая команда. Мы знаем это по нашим предыдущим матчам. Они фавориты, но мы хотим достичь своих целей и продолжать идти вперед.
Конечно, когда не хватает такого влиятельного игрока, как Джака, каждый игрок на поле должен выкладываться на десять процентов больше. Они должны бежать, быть агрессивными, и я уверен, что мы увидим это завтра", — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Швейцария — Испания состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.
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