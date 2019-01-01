Шакири: Швейцарии вновь предстоит совершить невозможное

Полузащитник швейцарской команды дал комментарий перед матчем.

Джердан Шакири, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии сыграет против сборной Испании.

Полузащитник швейцарцев Джердан Шакири верит, что его команде по силам совершить еще одно чудо.

"Мы показали, что умеем не только защищаться. В матче с французами мы доказали, что можем забивать больше одного мяча. Мы хотим сыграть в свой футбол, показать все 100 процентов своей игры. Если это получится, все возможно.

Буду готовиться к игре, как к любому другому матчу. Я никогда не меняю распорядок, даже если на мне капитанская повязка. Я очень горжусь тем, что поведу за собой команду в таком важном матче, и хочу показать свое мастерство на поле и помочь ей.

Несколько последних дней выдались очень эмоциональными. В матче с Францией мы добились исторического успеха. Мы невероятно счастливы, но сейчас нас ждет очередной тяжелый матч. Нам предстоит вновь совершить невозможное.

Я просто стараюсь быть самим собой и хочу помочь команде, показав завтра хороший футбол. Мы сосредоточены и знаем, что нужно делать. Все с нетерпением ждем матча", — приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Швейцария — Испания состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.