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Шакири: Швейцарии вновь предстоит совершить невозможное

Полузащитник швейцарской команды дал комментарий перед матчем.

Джердан Шакири, getty images
Джердан Шакири, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии сыграет против сборной Испании. 

Полузащитник швейцарцев Джердан Шакири верит, что его команде по силам совершить еще одно чудо.

"Мы показали, что умеем не только защищаться. В матче с французами мы доказали, что можем забивать больше одного мяча. Мы хотим сыграть в свой футбол, показать все 100 процентов своей игры. Если это получится, все возможно. 

Буду готовиться к игре, как к любому другому матчу. Я никогда не меняю распорядок, даже если на мне капитанская повязка. Я очень горжусь тем, что поведу за собой команду в таком важном матче, и хочу показать свое мастерство на поле и помочь ей.

Несколько последних дней выдались очень эмоциональными. В матче с Францией мы добились исторического успеха. Мы невероятно счастливы, но сейчас нас ждет очередной тяжелый матч. Нам предстоит вновь совершить невозможное.

Я просто стараюсь быть самим собой и хочу помочь команде, показав завтра хороший футбол.  Мы сосредоточены и знаем, что нужно делать. Все с нетерпением ждем матча", — приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Швейцария — Испания состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2