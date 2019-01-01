Кьеллини: Почти что оскорбительно говорить только о Лукаку, когда видите состав Бельгии

Защитник сборной Италии дал комментарий перед матчем.

Джорджо Кьллини, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии в Мюнхене сыграет против сборной Италии.

Защитник итальянцев Джорджо Кьеллини считает, что не стоит зацикливаться на одном Лукаку, ведь у бельгийцев много высококлассных игроков.

"Нам не нужна дополнительная мотивация перед матчами такого уровня: адреналин сам ее создаст, как только мы выйдем на поле. Считаю, это будет матч двух великих команд и любая мелочь, вероятнее всего, может оказать в нем решающее воздействие.

Мы с превеликим почтением относимся к Лукаку, поскольку он отлично провел сезон в Интере и стал доминирующим игроком. Но это даже почти что оскорбительно — говорить только о Лукаку, когда видите, сколько высококлассных игроков в сборной Бельгии.

Рад тому, что восстановился, и сегодняшняя тренировка станет хорошей проверкой для меня. У тренера в голове большой выбор кадровых решений — этот состав показал ему, насколько много в нем игроков так и рвется на поле", — приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Италия состоится 2 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.