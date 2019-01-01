Ляпорт: Испания умеет проводить большие матчи

Защитник дал комментарий перед игрой против сборной Швейцарии.

Эмерик Ляпорт, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Испании сыграет против сборной Швейцарии.

Защитник испанцев Эмерик Ляпорт считает, что его команда умеет проводить большие матчи, и стремится уменьшить количество опасных моментов у своих ворот.

"Фавориты ли мы? Не знаю так это или нет. У нас отличная команда, которая хорошо провела несколько последних матчей. Мы располагаем отличной группой игроков, нас трудно одолеть, мы умеем проводить большие матчи. Могу сказать, что мы очень голодны до новых побед.

Гарсия? Мне посчастливилось поиграть с ним за Сити. Это отличный футболист. Он молод, и у него все еще впереди. На поле мы хорошо подходим друг другу во всех смыслах. Я рад, что снова играю с ним в одной команде.

Если ты пропускаешь трижды, а забиваешь пять, то все равно проходишь дальше. Ведь именно в этом и весь смысл: забить больше соперника. Конечно, нам бы хотелось сократить количество опасных моментов у наших ворот, а также меньше пропускать, но самое главное — победить и пройти дальше", — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Швейцария — Испания состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.