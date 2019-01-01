Симон: В четвертьфинале все зависит от нас, а не от соперника

Испанский голкипер высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.

Унаи Симон, getty images

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился мыслями о выходе своей национальной команды в 1/4 финала Евро-2020.

"В четвертьфинале все зависит от нас, а не от соперника. Неважно, против кого бы играли – Франции, Швейцарии или Украины – мы здесь, чтобы победить. Нам нужно сразиться с лучшими.

Надеюсь, становлюсь с каждым днем все лучше. Это опыт, он был уникальным. Надеюсь, это все поможет мне. Как вратарь я лучше, чем вчера, но не так хорош, как завтра", – сказал голкипер "красной фурии".

Напомним, что Испания сыграет против Швейцарии сегодня, 2 июля, в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс и история противостояний данной встречи.

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