Украина — Англия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции
Вашему вниманию прямая онлайн-трансляция пресс-конференции представителей сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
Андрей Шевченко, УАФ
В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии.
Накануне этой встречи главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Начало — сегодня, 2 июля, в 18:45 по киевскому времени.
Видео онлайн-трансляция пресс-конференции:
Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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