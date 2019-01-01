Украина — Англия: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции

Вашему вниманию прямая онлайн-трансляция пресс-конференции представителей сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Андрей Шевченко, УАФ

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии.

Накануне этой встречи главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Начало — сегодня, 2 июля, в 18:45 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция пресс-конференции:

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.