Незасчитанный гол Девича и шедевр от Коноплянки: история противостояний Украина — Англия

Football.ua предлагает вспомнить последние поединке украинцев и бельгийцев накануне их матча на Евро-2020.

Украина - Англия на Евро-2012, Getty Images Источник: История матчей

В истории противостояния украинцев с англичанами хватало событий разного характера и эмоционального наполнения. Давайте сегодня освежим в памяти перипетии тех встреч.

Англия – Украина – 2:0, товарищеский матч 2000 года

В первом тайме данного поединка на Уэмбли Украина отнюдь не выглядела плохо, играя на равных с участником Евро-2000 (игра проходила в конце мая незадолго до старта чемпионата Европы).

Моменты возникали и у тех, и у других, особенно активничал капитан украинской сборной Олег Лужный, на тот момент выступавший в лондонском Арсенала, бороздящий свою бровку. Равный первый тайм драматично завершился голом в наши ворота, когда кипер Вячеслав Кернозенко парировал удар головой Алана Ширера, но на добивании первым оказался Робби Фаулер.

Во второй половине встречи гости не прекратили попыток штурма чужих ворот, но ахиллесовой пятой "сине-желтых" в тот вечер стали стандарты, а именно угловые.

Кернозенко сумел вынести за пределы штрафной подачу с угла поля от Бэкхема, но вот затем не сумел разглядеть плотный удар Тони Адамса, сквозь частокол ног переправившего мяч в сетку.

Англия – Украина 2:0

Голы: Фаулер (44), Тони Адамс (68)

Англия: Мартин, Джеррард (Дайер, 81), Ф. Невилл (Барри, 73), Саутгейт, Т. Адамс, Сальзир Джеремайя Кэмпбелл, Бекхэм, Скоулз (Бармби, 73), Ширер, Фаулер (Эмиль Хески, 46), Макманаман

Тренер: Кевин Киган

Украина: Кернозенко (Левицкий, 84), Лужный, Тимощук, Головко, Ващук, Дмитрулин, Попов (Воробей, 70), Гусин, Кандауров (Мороз, 63), Шевченко, Ребров

Тренер: Валерий Лобановский

Англия – Украина – 3:0, товарищеский матч 2004 года

Вторая встреча со сборной "трех львов" также имела статус товарищеской, и вновь состоялась на английской земле, правда, на сей раз не в Лондоне, а в Ньюкасле.

Вновь вполне достойная игра, увы и ах, не увенчавшаяся для нас даже ничейным результатом. Солировал же у англичан великолепный Дэвид Бэкхем, забивший сам, а в начале второго тайма ассистировавший Майклу Оуэну.

Англия – Украина 3:0

Голы: Бекхэм (28), Оуэн (50), Райт-Филлипс (72)

Англия: Джеймс, Невилл (Джонсон, 46), Коул (Каррагер, 62), Джеррард (Дайер, 46), Терри, Кинг, Бекхэм, Лемпард (Дженас, 75), Смит (Дефо, 46), Оуэн, Батт (Райт-Филлипс, 52)

Украина: Шовковский, Несмачный (Радченко, 64), Федоров, Тимощук, Езерский, Шелаев, Шевченко (Воронин, 56), Русол, Гусев (Кормильцев, 64), Ротань (Закарлюка, 67), Воробей

Англия – Украина – 2:1, отбор на чемпионат мира-2010

Первая официальная встреча между нашей национальной сборной и родоначальниками футбола состоялась в квалификации к мундиалю в Южной Африке.

Алексей Михайличенко и его тренерский штаб вполне резонно приняли решение бросить силы на сдерживание англичан в центре поля, а также расчет на контратаки, но это не сработало в полной мере. Украина смотрелась достойно и уступили в равной и напряженной борьбе, но не более того.

Вновь, как и в товарищеской игре 2000 года, свою роль сыграли стандарты у наших ворот. Джон Терри выиграл верховую борьбу у Тараса Михалика, в следствии чего мяч прилетел к Питеру Краучу, а долговязый нападающий не побрезговал воспользоваться подобным подарком.

Тем не менее "сине-желтые" таки нашли свой единственный реальный момент у чужих ворот – Андрей Шевченко воспользовался нерасторопностью Глена Джонсона и уверенно расправился с Дэвидом Джеймсом.

Увы, англичанам все-таки удалось выцарапать победу. Практически идентичная первому голу в наши ворота атака привела к расстрельному удару Терри.

Англия - Украина 2:1

Голы: Питер Крауч (29), Джон Терри (85) – Андрей Шевченко (74)

Англия: Джеймс, Джонсон, Коул, Барри, Фердинанд (Ягелка, 88), Терри, Леннон (Бэкхем, 58), Лэмпард, Крауч (Райт-Филипс, 79), Руни, Джеррард

Тренер: Фабио Капелло

Украина: Пятов, Михалик, Чигринский, Шевчук, Алиев, Тимощук, Слюсар (Калиниченко, 88), Воронин (Шевченко, 55), Валяев (Назаренко, 62), Милевский, Ярмаш

Тренер: Алексей Михайличенко

Украина – Англия – 1:0, отбор на чемпионат мира-2010

Продолжаем исторической победой не только над Англией, но и в целом над мировыми грандами. Да-да, "три льва" стали первой сборной из числа мировых топов, кого нам удалось обыграть. Случилось это в Днепропетровске, создавшем на трибунах все условия для достижения подобного результата.

В самом начале игры наши болельщики успели забросать поле пиротехникой, что, не исключено, несколько выбило из колеи голкипера англичан Роберта Грина, вскоре получившего прямую красную. Любопытно, что сначала арбитр Дамир Скомина удалил Рио Фердинанда, также принимавшего участие в этом эпизоде, однако затем все же нашел истинного виновника.

Украина не сумела воспользоваться роскошным подарком – Андрей Шевченко угадил в штангу. Тем не менее сей неприятный эпизод никоим образом не повлиял на настрой нашей команды! На исходе получаса игры Сергею Назаренко удался фирменный дальний удар, ставший откровением для экстренно появившегося на поле Дэвида Джеймса.

Во второй половине встречи "сине-желтые" уже больше удерживали добытое преимущество, чем старались его развить, ну а свои моменты Англия не реализовала. Итог: эмоциональная виктория над столь статусным оппонентом.

Украина — Англия 1:0

Гол: Сергей Назаренко (29)

Украина: Пятов, Кучер, Ракицкий, Хачериди, Назаренко (Ярмоленко, 67), Тимощук, Ротань, Гай, Кобин, Шевченко (Гусев, 90), Милевский

Тренер: Алексей Михайличенко

Англия: Грин, Э. Коул, Джонсон, Терри, Фердинанд, Лэмпард, Джеррард (Милнер, 46), Каррик, Леннон (Джеймс, 15), Хески (К. Коул, 72), Руни

Тренер: Фабио Капелло

На 14 минуте удален Роберт Грин (прямая красная)

На 16 минуте Андрей Шевченко не реализовал пенальти

Англия – Украина – 1:0, 3 тур группового этапа Евро-2012

Один из самых скандальных поединков в нашей истории. В третьем туре группового этапа домашнего чемпионата Европы перед подопечными Олега Блохина стояла весьма прозрачная цель – одолеть англичан, и прошагать в плей-офф. Разумеется, задача была довольно сложной, но не невыполнимой, что и доказала сама игра на Донбасс Арене.

Украина выглядела очень солидно, создала ряд неплохих моментов у ворот Джо Харта, но все решили две вещи – взятие ворот Уэйна Руни и незасчитанный гол Марко Девича. Таким образом, наша сборная драматичным образом покинула Евро-2012.

Англия — Украина 1:0

Гол: Уэйн Руни (48)

Англия: Харт – Джонсон, Терри, Лескотт, Коул – Милнер (Уолкотт, 70), Джеррард, Паркер, Янг – Руни (Окслейд-Чемберлен, 87), Уэлбек (Кэролл, 82)

Тренер: Рой Ходжсон

Украина: Пятов – Гусев, Хачериди, Ракицкий, Селин – Тимощук, Гармаш (Назаренко, 78) – Ярмоленко, Коноплянка – Милевский (Бутко, 77), Девич (Шевченко, 70)

Тренер: Олег Блохин

Англия – Украина – 1:1, отбор на чемпионат мира-2014

Наверное, самый драматичный и запоминающийся своими перипетиями отборочный цикл в истории сборной Украины начался как раз на Уэмбли, где наша команда получила возможность взять реванш у англичан за досадное поражение на Евро-2012. И была довольно близка к этому!

"Сине-желтые" выглядели здорово, а незадолго до перерыва даже сумели открыть счет после фантастического по красоте и исполнению удара Евгения Коноплянки, который вы точно не сможете забыть!

Долгое время атакующие потуги "трех львов" были безрезультатными, однако в самой концовке встречи им таки удалось дожать нашу команду. После удара Данни Уэлбека мяч предательски угодил в руку Евгению Хачериди, а Фрэнк Лэмпард был точен с одиннадцатиметровой отметки.

Англия — Украина 1:1

Голы: Лэмпард (87, пен) — Коноплянка (38)

Украина: Пятов, Селин (Шевчук, 75), Хачериди, Тимощук, Гармаш, Зозуля (Девич, 89), Гусев, Коноплянка, Ярмоленко, Ротань (Назаренко, 90+2), Ракицкий

Тренер: Олег Блохин

Англия: Харт, Джонсон, Бейнс (Бертранд, 73), Джеррард, Лескотт, Джагелка, Милнер, Лэмпард, Дефо, Клеверли (Уэлбек, 62), Окслейд-Чемберлейн (Старридж, 69)

Тренер: Рой Ходжсон

Украина – Англия – 0:0, отбор на чемпионат мира-2014

По ходу квалификации к бразильскому мундиалю предложение всей жизни из киевского Динамо получил наставник "сине-желтых" Олег Блохин. Поединки с Молдавией и Черногорией сборная провела под руководством помощников легендарного игрока, а вскоре в экстренном порядке был назначен Михаил Фоменко, преобразивший игру нашей команды, которая всерьез включилась в борьбу за выход из группы.

Игра с англичанами за два тура до финиша решала судьбу первого места в группе, но обе команды продемонстрировали не футбол, а, скорее, расчетливую шахматную партию. Украина явно согласилась на ничью еще до матча, решив, что лучшем синица в руках, чем журавль в небе, ну а Англия не сильно на этом настаивала.

Украина — Англия 0:0

Украина: Пятов, В. Шевчук, Кучер, Федецкий, Хачериди, Степаненко, Эдмар, Коноплянка, Гусев (Безус, 68), Ярмоленко (Хомченовский, 90+3), Зозуля (Селезнев, 90)

Тренер: Михаил Фоменко

Англия: Джо Харт, Уокер, Джагелка, Кэйхилл, Э. Коул, Джеррард, Лэмпард, Уолкотт (Клеверли, 87), Уилшер (Эшли Янг, 68), Милнер, Ламберт

Тренер: Рой Ходжсон

Роман Котляр, Football.ua