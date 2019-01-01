Грилиш: Саутгейт блестяще руководит коллективом, он ежедневно общается с каждым
Хавбек "трех львов" доволен своим наставником.
Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высоко отозвался о своих напарниках по национальной команде.
"Саутгейт прекрасно ко мне относится. Я вижу, что пишут о наших с ним отношениях, но у нас все прекрасно. Он блестяще руководит коллективом.
В сборной Англии 6 игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира. Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака. Страшно от того, насколько мы хороши.
Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда. Саутгейт не может выпустить всех шестерых, но он очень хорош в том, чтобы у каждого было ощущение вовлеченности. Он ежедневно общается с каждым", – сказал англичанин.
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