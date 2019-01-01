Швейцария — Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Смотрите поединок 1/4 финала Евро-2020 на Football.ua.
В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании сыграет против сборной Швейцарии.
Поединок состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча:
Что говорили перед матчем
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:
"Следующий шаг всегда самый важный. Мы хотим пройти дальше, несмотря на то нам предстоит играть с одним из фаворитов. Надо показать на поле, как мы голодны, и я не сомневаюсь, что игроки это сделают. Нам будет не хватать Джаки. Хочу, чтобы против испанцев каждый сыграл лучше, чем обычно. Не только чтобы заменить его, но и для победы. Мы хотим пройти дальше при всем уважении к нашему сопернику. У Джаки будет другая роль в этом матче. Но все будут поддерживать команду и помогать ей".
Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири:
"Я горжусь тем, что поведу за собой команду в таком важном матче. Хочу проявить мастерство на поле и помочь ей. Мы доказали, что умеем не только защищаться. В матче с французами мы продемонстрировали, что можем забивать больше одного мяча. Если покажем свою игру, все возможно. Это не значит, что я проведу плохой матч, если не забью или не отдам результативную передачу. Я много помогаю в защите, и это очень важно для команды".
Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт:
"Не считаю, что мы плохо оборонялись в матче с Хорватией. Да, могли сыграть лучше. Мы тщательно пересмотрели игру, изучили разные моменты. Да, трижды пропустили, но ни один из голов не был забит после нашей ошибки. Предотвратить их было невозможно. Один из голов хорватской сборной вообще был шедевром. Это футбол. Ключ к победе в нашем собственном, узнаваемом стиле игры. Мы не сразу его поймали, но как только стали забивать, нужно было просто продолжать в том же духе".
Ориентировочные составы
Швейцария: Соммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Закария, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович
Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Сарабия, Мората, Ферран Торрес
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