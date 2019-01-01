Швейцария — Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Смотрите поединок 1/4 финала Евро-2020 на Football.ua.

Швейцария - Испания, Getty Images

В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании сыграет против сборной Швейцарии.

Поединок состоится 2 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча:

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:

"Следующий шаг всегда самый важный. Мы хотим пройти дальше, несмотря на то нам предстоит играть с одним из фаворитов. Надо показать на поле, как мы голодны, и я не сомневаюсь, что игроки это сделают. Нам будет не хватать Джаки. Хочу, чтобы против испанцев каждый сыграл лучше, чем обычно. Не только чтобы заменить его, но и для победы. Мы хотим пройти дальше при всем уважении к нашему сопернику. У Джаки будет другая роль в этом матче. Но все будут поддерживать команду и помогать ей".

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири:

"Я горжусь тем, что поведу за собой команду в таком важном матче. Хочу проявить мастерство на поле и помочь ей. Мы доказали, что умеем не только защищаться. В матче с французами мы продемонстрировали, что можем забивать больше одного мяча. Если покажем свою игру, все возможно. Это не значит, что я проведу плохой матч, если не забью или не отдам результативную передачу. Я много помогаю в защите, и это очень важно для команды".

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу. Думаю, мой визави выберет ту же тактику, что и в недавних встречах в Лиге наций. Швейцария — не та команда, которая понесется вперед большими силами. У швейцарцев отлично налажена командная игра, и они умеют до предела осложнить жизнь оппоненту".

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт:

"Не считаю, что мы плохо оборонялись в матче с Хорватией. Да, могли сыграть лучше. Мы тщательно пересмотрели игру, изучили разные моменты. Да, ﻿трижды пропустили, но ни один из голов не был забит после нашей ошибки. Предотвратить их было невозможно. Один из голов хорватской сборной вообще был шедевром. Это футбол. Ключ к победе в нашем собственном, узнаваемом стиле игры. Мы не сразу его поймали, но как только стали забивать, нужно было просто продолжать в том же духе".

Ориентировочные составы

Швейцария: Соммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Закария, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович

Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Сарабия, Мората, Ферран Торрес