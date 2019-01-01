Украина — Англия. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

Украина - Англия

Осталось всего восемь команд на Евро-2020, в их числе сборные Украины и Англии, которые в Риме выяснят, кто же из них отправится в полуфинал чемпионата Европы.

Украина – Англия

Суббота, 3 июля, 22:00. Стадио Олимпико, Рим (Италия). Феликс Брых (Германия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Украина.

Украинская сборная сумела преодолеть стадию 1/8 финала Евро, где в сложнейшем поединке добыла победу над сборной Швеции на последних минутах овертайма. Сборная Англии сумела одолеть немцев со счетом 2:0. Безусловно в предстоящем поединке именно англичане будут фаворитами матча. Об этом говорит все – букмекерские котировки, мнения экспертов и многое другое.

С одной стороны, такая ситуация вполне справедлива. На данном этапе Англия по своему потенциалу – это одна из сильнейших сборных планеты. С другой стороны, абсолютно справедливо многие утверждают, что Гарет Саутгейт не использует и половины возможностей этих одаренных исполнителей.

Английская пресса, а также британские эксперты все в один голос говорят о том, что Украина не станет серьезной преградой для Англии на пути к полуфиналу. Приходилось даже читать размышления о том, с кем же лучше встретиться в 1/2 финала чемпионата Европы? Чехией или же Данией? Именно такого рода недооценка и может стать главным козырем нашей сборной.

А главный вопрос в том, сумела ли наша сборная за три дня должным образом восстановиться к этому поединку, ведь сил в матче со шведами было отдано очень много? Если же наша команда не сумеет проделывать большой объем беговой работы без мяча и не сумеет преуспеть в единоборствах, то шансов на какой-либо позитивный исход этого матча нет абсолютно никаких.

В предстоящем матче самое важное не пропустить первыми, иначе потом придется открываться, и атакующие быстроногие англичане могут забить еще несколько голов и снять вопрос о победителе пары еще задолго до финального свистка.

Задача перед командой Андрея Шевченко сейчас стоит максимально сложная, порой она даже кажется невозможной. Ведь в этом матче встретятся две команды – одна пропускала в каждом матче этого турнира, а вторая не пропускала еще ни разу. Тем не менее это одноматчевое противостояние! Были в истории футбола сенсации и поболее. Потому будем просто верить, что тренерский штаб сборной Украины придумал, как противодействовать этой сборной Англии. А украинской сборной удастся воплотить идеи тренерского штаба в жизнь.



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Ориентировочные составы команд

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко – Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук

Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу – Филлипс, Райс, Фоден, Грилиш, Стерлинг – Кейн

В матче против шведов Украина использовала максимально возможную защитную схему, и она сработала. Нет оснований полагать, что тренерский штаб украинской сборной внесет какие-то коррективы. Возможно, появится, отдыхавший в предыдущем матче Миколенко, а вместо Шапаренко в середину поля будет передвинут Зинченко. Не исключено. Также неизвестно насколько сумели восстановиться Сидорчук и Степаненко. Вполне может быть, что вместо кого-то из них с первых минут выйдет Макаренко. Мы же ставим на то, что состав будет точно таким же как в матче со шведами, хотя не исключаем и того, что тренерский штаб сборной Украины сумеет нас удивить снова.

История противостояний

Статистика команд за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 24

Англия – 4

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Мы прекрасно понимаем, с кем завтра играть. Англия — одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол.

Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси. Какие скорости, какое исполнение... Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником.

Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Поберечь игроков, которые "висят" на карточках? Я не могу представить себе ни одну сборную в мире, которая могла бы сделать это в четвертьфинале. И особенно сборную, которая за всю свою историю играла в трех полуфиналах. Мы должны сосредоточиться на завтрашнем матче. Было бы большой ошибкой думать о чем-то другом, и это было бы оскорблением в отношении сборной Украины.

Сборная Украины — хорошая команда. Мне впечатлило, как Андрей Шевченко изменил ее. Осенью у нее было несколько неудачных результатов в Лиге наций. Но они взяли себя в руки, показали хороший результат против Франции, и в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции.

Я не думаю, что здесь будет так же жарко, как на матче с Хорватией. Мы будем играть вечером, так что дышать будет легче. Мы знаем, как справляться с такими условиями. Если дать Украине свободные зоны, они ими воспользуются, у них есть опасные нападающие. Мы достигли одной цели, которую поставили себе, но это не Эверест. Мы ходим двигаться дальше".

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд:

"Играл против Ярмоленко в матчах с Вест Хэмом, знаем его качества. Помню, как он забивал голы на больших турнирах, когда я был ребенком. Он – топ-игрок и имеет приличную левую ногу.

Нам нужно быть готовыми ко всему. Тренер выставит состав, мы будем готовы".

Нападающий сборной Украины Артем Довбик:

"Осознал ли произошедшее в матче со Швецией? Да, только спустя какое-то время начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось

Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы.

Манчестер Юнайтед? Это мечта отца, я буду делать все возможное, но сейчас самое главное — результат в этом матче и полная самоотдача всей команды на футбольном поле. Повторюсь, мы сделаем все, что в наших силах".

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко:

"Цифры говорят сами за себя, Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.

Что касается Кайла Уокера и Джона Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам.

Чтобы пройти в следующую стадию, каждый футболист нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни".

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua