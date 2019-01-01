Альба вернулся в стартовый состав Испании на игру против Швейцарии

Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Швейцария и Испания.

Хорди Альба (слева) и Коке, Getty Images

Первой парой, которая в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 узнает участника будущих полуфиналов станут национальные команды Швейцарии и Испании, которые сыграют между собой на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе.

После победы над Францией в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 – по пен.), Владимир Петкович совершил лишь одну замену в стартовом составе своей команды: Деннис Закария отправился в опорную зону в пару к Фройлеру.

Со стороны Луиса Энрике, на фоне победы над Хорватией в овертайме (5:3), мы увидели изменения лишь в обороне: в центре пару Ляпорту составит Пау Торрес, а на левый фланг вернулся Хорди Альба.

Швейцария: Зоммер — Видмер, Элведи, Аканджи, Родригес, Цубер — Фройлер, Закария — Шакири — Сеферович, Эмболо.

Запасные: Мвого, Кобель, Мбабу, Варгас, Соу, Фасснахт, Бенито, Гавранович, Фернандес, Шер, Джемерт, Лотомба.



Испания: Симон — Аспиликуэта, Пау Торрес, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората, Сарабия.