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Альба вернулся в стартовый состав Испании на игру против Швейцарии

Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Швейцария и Испания.

Хорди Альба (слева) и Коке, Getty Images
Хорди Альба (слева) и Коке, Getty Images

Первой парой, которая  в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 узнает участника будущих полуфиналов станут национальные команды Швейцарии и Испании, которые сыграют между собой на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе.

После победы над Францией в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 – по пен.), Владимир Петкович совершил лишь одну замену в стартовом составе своей команды: Деннис Закария отправился в опорную зону в пару к Фройлеру.

Со стороны Луиса Энрике, на фоне победы над Хорватией в овертайме (5:3), мы увидели изменения лишь в обороне: в центре пару Ляпорту составит Пау Торрес, а на левый фланг вернулся Хорди Альба.

Швейцария: Зоммер — Видмер, Элведи, Аканджи, Родригес, Цубер — Фройлер, Закария — Шакири — Сеферович, Эмболо.

Запасные: Мвого, Кобель, Мбабу, Варгас, Соу, Фасснахт, Бенито, Гавранович, Фернандес, Шер, Джемерт, Лотомба.

Испания: Симон — Аспиликуэта, Пау Торрес, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората, Сарабия.

Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, М. Льоренте, Морено, Алькантара, Гарсия, Гайя, Родри, Ольмо, Траоре, Оярсабаль.

Матч Швейцария — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2