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Закария стал автором десятого автогола на Евро-2020 — это больше, чем за все чемпионаты Европы

Центрбек неудачно сыграл во время удара Альбы.

Момент с автоголом Закарии, Getty Images
Момент с автоголом Закарии, Getty Images

В рамках четвертьфинального матча Евро-2020 сборная Испании переигрывает сборную Швейцарии.

На 8 минуте после подачи от Коке углового с правого фланга Жорди Альба сильно пробил издали, а защитник швейцарцев Денис Закария подставил ногу.

Мяч влетел в ворота и оказался историческим. Дело в том, что это 10 автогол на Евро-2020. Ранее на всех чемпионатах Европы суммарно было забило девять автоголов.

Матч Швейцария — Испания стартовал в 19:00. За текстовой онлайн-трансляцией данного поединка можно следить на Football.ua.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
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Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2