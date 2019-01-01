Закария стал автором десятого автогола на Евро-2020 — это больше, чем за все чемпионаты Европы

Центрбек неудачно сыграл во время удара Альбы.

Момент с автоголом Закарии, Getty Images

В рамках четвертьфинального матча Евро-2020 сборная Испании переигрывает сборную Швейцарии.

На 8 минуте после подачи от Коке углового с правого фланга Жорди Альба сильно пробил издали, а защитник швейцарцев Денис Закария подставил ногу.

Мяч влетел в ворота и оказался историческим. Дело в том, что это 10 автогол на Евро-2020. Ранее на всех чемпионатах Европы суммарно было забило девять автоголов.

Матч Швейцария — Испания стартовал в 19:00. За текстовой онлайн-трансляцией данного поединка можно следить на Football.ua.

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