Шевченко рассказал о состоянии Ярмоленко и Зубкова

Украинский тренер прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

Шевченко и Ярмоленко, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что Андрей Ярмоленко будет готов к матчу с Англией, а Зубкова ждать на поле не стоит.

"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к игре с Англией он готовиться не будет", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.