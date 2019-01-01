Шевченко: Мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии

Главный тренер сборной Украины дал комментарий перед матчем.

Андрей Шевченко, фото УАФ

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень высоко оценил работу Саутгейта, но верит в свою команду.

"Мы прекрасно понимаем, с кем завтра играть. Англия — одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол.

Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси. Какие скорости, какое исполнение... Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником.

Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать.

На матче будет мало английских болельщиков? Конечно, это приносит пользу футболу, но мы должны соблюдать правила по противодействию COVID-19. В то же время у нас есть значительная диаспора в Италии. Также приглашаю итальянских болельщиков посетить поединок.

Поддержат ли нас итальянцы? Украина заслужила симпатии болельщиков за самоотдачу в этом турнире. Я надеюсь, эти симпатии перейдут в еще большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол на турнире, у нее тоже много болельщиков. Завтра на стадионе увидим, кого будут поддерживать лучше", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.