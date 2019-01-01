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Зинченко: Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины

Футболист поделился ожиданиями от предстоящей игры.

Александр Зинченко, УАФ, Фото Павла Кубанова
Александр Зинченко, УАФ, Фото Павла Кубанова

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок против Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

"Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я буду выходить завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который я прошел.

Я буду чувствовать большую ответственность как каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины".

"Цифры говорят сами за себя, Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.

Что касается Кайла Уокера и Джона Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам.

Чтобы пройти в следующую стадию, каждый футболист нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни" , — сказал Зинченко.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2