Зинченко: Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины

Футболист поделился ожиданиями от предстоящей игры.

Александр Зинченко, УАФ, Фото Павла Кубанова

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок против Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

"Любой футболист, который находится на такой стадии турнира, прошел большой путь в своей карьере. Когда я буду выходить завтра на поле, у меня перед глазами будет путь, который я прошел.

Я буду чувствовать большую ответственность как каждый игрок, который представляет свою страну. Для меня большая честь и гордость носить футболку сборной Украины".

"Цифры говорят сами за себя, Англия еще не пропускала на этом турнире. Англичане практически идеально играют в обороне, впрочем, идеальных команд не существует, у всех есть слабые места.

Что касается Кайла Уокера и Джона Стоунза, то они провели великолепный сезон. Тренерский штаб объяснит нам, как надо противодействовать этим футболистам.

Чтобы пройти в следующую стадию, каждый футболист нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни" , — сказал Зинченко.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.