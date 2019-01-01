Кьеллини и Кьеза сыграют с первых минут против Бельгии
Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Бельгия и Италия.
В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии в Мюнхене сыграет против сборной Италии.
Роберто Манчини доверил место в стартовом составе Федерико Кьезе, а также после травмы вернулся Кьеллини.
У бельгийцев отметим появление с первых минут Докю и Де Брюйне.
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген, Вермален — Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар — де Брюйне, Докю — Лукаку.
Запасные: Камински, Селс, Боята, Карраско, Мертенс, Денайер, Дендонкер, Бентеке, Шадли, Батшуайи, Троссард, Прат.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Эмерсон, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Толой.
Напомним, матч Бельгия — Италия состоится 2 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.
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