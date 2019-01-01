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Матвиенко: Важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб

Защитник сборной Украины дал комментарий перед матчем.

Николай Матвиенко, getty images
Николай Матвиенко, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко дал комментарий перед матчем, отметив силу соперника.

"Матч со Швецией вызвал радость — как, думаю, и у всей Украины. Потому что видели видео, поступало много сообщений. Это нереально круто! Но я не сильно эмоциональный, быстро отошел и сразу начал настраиваться на следующий матч. Что творилось в раздевалке? Думаю, это все видели, вся страна — как ребята танцевали [смеется].

3-5-2? Мы до ЕВРО несколько раз использовали такую схему, в том числе успешно — например, во Франции, когда добыли ничью [1:1 в квалификации ЧМ-2022]. Тренерский штаб нам отлично рассказал, что и как делать. После того, как мы узнали, что прошли дальше, сразу начали тренировать [эту схему].

Что тут думать — вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне. Кто самый опасный? Там такая сборная, что любой опасен. Да, будет сложно, но, повторюсь: на этой стадии все возможно, и мы верим. Нам важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб. Тогда все должно получиться.

Зинченко и Ярмоленко? Думаю, что у них двойная или даже тройная мотивация", — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2