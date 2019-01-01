Матвиенко: Важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб

Защитник сборной Украины дал комментарий перед матчем.

Николай Матвиенко, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко дал комментарий перед матчем, отметив силу соперника.

"Матч со Швецией вызвал радость — как, думаю, и у всей Украины. Потому что видели видео, поступало много сообщений. Это нереально круто! Но я не сильно эмоциональный, быстро отошел и сразу начал настраиваться на следующий матч. Что творилось в раздевалке? Думаю, это все видели, вся страна — как ребята танцевали [смеется].

3-5-2? Мы до ЕВРО несколько раз использовали такую схему, в том числе успешно — например, во Франции, когда добыли ничью [1:1 в квалификации ЧМ-2022]. Тренерский штаб нам отлично рассказал, что и как делать. После того, как мы узнали, что прошли дальше, сразу начали тренировать [эту схему].

Что тут думать — вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне. Кто самый опасный? Там такая сборная, что любой опасен. Да, будет сложно, но, повторюсь: на этой стадии все возможно, и мы верим. Нам важно показать стопроцентную самоотдачу и делать то, что скажет тренерский штаб. Тогда все должно получиться.

Зинченко и Ярмоленко? Думаю, что у них двойная или даже тройная мотивация", — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.