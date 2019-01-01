Испания обыграла Швейцарию в сумасшедшей серии пенальти

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Швейцария — Испания, Getty Images

Информация шокового характера, но до конца чемпионата Европы-2020 осталось уже менее десяти дней. Мы вошли в этап решающих матчей в битве кубок Анри Делоне, в которой все еще продолжали принимать участие восемь команд. Фактически, турнира сетка делилась на две половины: верхнюю и нижнюю, и пока сборная Украины готовилась ко своей битве против Англии на Стадио Олимпико, к выходу на поле стадиона Санкт-Петербург в одноименном городе приглашались Швейцария и Испания.

На прошлом этапе состязаний эти две национальные команды превратили День Конституции Украины в роскошное голевое пиршество, в компании Франции и Хорватии сумев за один вечер наколотить фантастические 14(!) мячей в основное и дополнительное время, а коллектив Владимира Петковича затем еще и поупражнялся в серии пенальти против "Les Bleus" (3:3, 5:4 – по пен.). Команда Луиса Энрике собирала много критики по ходу группового этапа, но против "клетчатых" из кожи вон лезла для того, чтобы отбросить от себя негатив. Усилий хватило на три четверти основного времени, после чего Хорватия перевела игру в овертайм, и уже там Испании пришлось дожимать оппонентов (5:3).

Первая половина отчетного поединка была как раз впору для тех болельщиков, которые только вернулись с работы, и решили приготовить чего-нибудь к ужину, ну, или просто вздремнуть лишний час. Испания начала в привычном контроле мяча, а их соперники лишь на первых порах пытались навязывать прессинг на чужой половине. При этом, "Фурия Роха" успела продвинуться в глубь чужих владений, а угловой на правом фланге на восьмой минуте матча в исполнении позволил получить комфортный отскок в дальней стороне поля вернувшемуся в основу Хорди Альбе, который тут же слету пробил низом, а Закария лишь подправил мяч в сетку ворот своей команды.

Получив преимущество, Испания превратилась в себя образца контрольных поединков перед Евро-2020 и игр непосредственно на его старте — прагматичный коллектив, который сушит газон затяжным владением мяча, но обходится без какого-либо продвижения в атаку. Швейцарцы могли воспользоваться этой излишней пассивностью соперников, но к чужим воротам их подпускали только ради подач с угловых. Не самый плохой вариант, надо было сказать, так как трижды мяч отправлялся над перекладиной с близкой дистанции, после удара головой футболистами "Нати". Было ощущение, что подобное поведение испанцев во второй половине может закончиться неприятностями.

На второй тайм Энрике сделал замену аккурат под стиль игры своей команды — Ольмо давал испанцам возможность наносить удары с дистанции, потому что внутрь штрафной, как предполагалось, соперники не станут их запускать. Дани мог уже в первой атаке оправдать возложенные на него ожидания, однако Зоммер, как и в череде сумасшедших эпизодов после этого, был прекрасен на линии ворот. А вот замену Мораты от главного тренера "Фурии Роха" за полчаса до конца игры уже не понял никто — команда лишилась острия атаки, так как Морено только на стандарты смещался непосредственно на позицию центрального форварда.

Швейцарцы, в свою очередь, продолжали бомбить владения соперников подачами с флангов, но при этом окончательно вскрыть оборону им удалось только благодаря случаю. Заброс в правый фланг на ход Фройлеру стал причиной паники, в результате рикошета мяча от корпуса Пау Торреса, после чего Ремо уже никто не мешал выкатить на пустые ворота для Шакири.

Дальнейший сценарий игры был очевиден — "Нати" закрылись внутри своих владений, и все бы у них было, наверное, более-менее в порядке, если бы не прямая красная для все того же Фройлера на 77-й минуте. Опасны подкат двумя прямыми ногами против Морено — такую трактовку дал в этом эпизоде арбитр Майкл Оливер. В меньшинстве команда Петковича столкнулась с колоссальным давлением соперников, но до дополнительного времени матч таки сумела довести.

Положа руку на сердце, скажем прямо — Швейцария улетела бы в овертайме с куда большей разницей голов, чем Хорватия, если бы не Зоммер. Янн на линии был просто великолепен, и, кажется, установил рекорд текущего Евро по количеству отраженных ударов за одну игру. Очень тяжело было команде Петковича, но она выстояла вплоть до серии пенальти, в которой нас ожидал настоящий карнавал. За шесть(!) первых ударов команды сумели забить только по разу! Это была феерия из промахов и удачной игры голкиперов, вот только Испания от нее сумела отойти в конечном итоге, а соперники нет.

Таким образом, на полуфинальной стадии чемпионата Европы-2020 от данной пары команд борьбу будет продолжать Испания, а для сборной Швейцарии турнирный путь завершен. Соперник по матчу 6 июля для "Фурии Роха" будет определен по итогу матча Бельгия — Италия.Швейцария —1:1 (1:3 – по пен.)Шакири, 68 — Закария, 8 (авт.).Зоммер — Элведи, Аканджи, Родригес — Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+1) — Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23) — Сеферович (Гавранович, 82).Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиаго, 113), Альба — Коке (М. Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Родри, 119) — Ф. Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).Предупреждения: Видмер, Гавранович — Ляпорт