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Швейцария — Испания 1:1(1:3) Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Швейцария - Испания, getty images
Швейцария - Испания, getty images

Сборная Испании в рамках поединка 1/4 финала чемпионата Европы прошла Швейцарию в серии пенальти.

Испанцы довольно быстро открыли счет — Закария срезал мяч в свои ворота после удара Альбы из-за пределов штрафной.

Швейцарцы постепенно отодвигали игру от своих ворот и смогли воспользоваться недопониманием между Торресом и Ляпортом — Шакири сравнял счет.

Игра перешла в серию пенальти, где испанцы с большими трудностями прошли дальше.

Обзор матча:

Швейцария — Испания 1:1 (1:3 – по пен.)
Голы: Шакири, 68 — Закария, 8 (авт.).

Швейцария: Зоммер — Элведи, Аканджи, Родригес — Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+1) — Шакири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23) — Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиаго, 113), Альба — Коке (М. Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Родри, 119) — Ф. Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).

Предупреждения: Видмер, Гавранович — Ляпорт

На 77-й минуте был удален Ремо Фройлер (Швейцария) (грубое нарушение).

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