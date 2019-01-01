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Тренер Чехии: Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру

Ярослав Шилгавы дал комментарий перед матчем.

Ярослав Шилгавы, фото getty images
Ярослав Шилгавы, фото getty images

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы сборная Чехии сыграет против сборной Дании.

Главный тренер чехов Ярослав Шилгавы рассказал о том, как собирается добиться успеха в игре с датчанами.

"Датчане очень сильны как команда. Их стиль игры похож на наш. Знаем, что у них могут не сыграть Поульсен, Кьер и еще кто-то, но у Дании имеется хорошая им замена. Качество их игры от этого не пострадает. Нам будет непросто. Что касается стартового состава, Владимир Дарида снова в порядке, но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя после сегодняшней тренировки. Стартовый состав пока окончательно не утвержден.

Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным. У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи.

Я чувствую большую ответственность и давление, все мы знаем, что наши болельщики верят в нас. Не исключено, что меня ждет бессонная ночь, но это не так важно. Важно, чтобы наши игроки хорошо выспались и были готовы к завтрашнему матчу. Знаем, что датчане могут незаметно менять тактическую схему по ходу матча. Мы обратили на это внимание, и думаю, что наши игроки готовы с этим справляться", — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Чехия — Дания состоится 3 июля и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

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