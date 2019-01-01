Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020
Смотрите видео забитых мячей на Football.ua.
В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Бельгии встречалась со сборной Италии и уступила со счетом 1:2.
Счет в матче открыл Николо Барелла, выстрелив точно в с острого угла. После Лоренцо Инсиньо забил шикарный мяч метров с 20. Однако к перерыву Ромелу Лукаку перед самим перерывом реализовал пенальти.
Впрочем, во второй половине игры команды не порадовали забитыми мячами, а победа досталась Италии.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Бельгия — Италия 1:2
Голы: Лукаку, 45+2 (пен.) — Барелла, 31, Инсинье, 43
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген, Вермален — Менье (Шадли, 70, Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 70), Витсель, Т. Азар — де Брюйне, Докю — Лукаку.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79) — Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74) — Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).
Предупреждения: Тилеманс — Верратти, Берарди
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