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Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

Смотрите видео забитых мячей на Football.ua.

Бельгия - Италия, Getty Images
Бельгия - Италия, Getty Images

В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Бельгии встречалась со сборной Италии и уступила со счетом 1:2.

Счет в матче открыл Николо Барелла, выстрелив точно в с острого угла. После Лоренцо Инсиньо забил шикарный мяч метров с 20. Однако к перерыву Ромелу Лукаку перед самим перерывом реализовал пенальти.

Впрочем, во второй половине игры команды не порадовали забитыми мячами, а победа досталась Италии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

 

Бельгия — Италия 1:2
Голы: Лукаку, 45+2 (пен.) — Барелла, 31, Инсинье, 43

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген, Вермален — Менье (Шадли, 70, Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 70), Витсель, Т. Азар — де Брюйне, Докю — Лукаку.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79) — Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74) — Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).

Предупреждения: Тилеманс — Верратти, Берарди

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Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2