Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

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Бельгия - Италия, Getty Images

В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Бельгии встречалась со сборной Италии и уступила со счетом 1:2.

Счет в матче открыл Николо Барелла, выстрелив точно в с острого угла. После Лоренцо Инсиньо забил шикарный мяч метров с 20. Однако к перерыву Ромелу Лукаку перед самим перерывом реализовал пенальти.

Впрочем, во второй половине игры команды не порадовали забитыми мячами, а победа досталась Италии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Бельгия — Италия 1:2

Голы: Лукаку, 45+2 (пен.) — Барелла, 31, Инсинье, 43



Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген, Вермален — Менье (Шадли, 70, Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 70), Витсель, Т. Азар — де Брюйне, Докю — Лукаку.



Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Эмерсон, 79) — Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74) — Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).



Предупреждения: Тилеманс — Верратти, Берарди