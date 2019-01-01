Чехия — Дания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Евро-2020.

Сборная Дании, getty images

Сборная Чехии в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы сыграет против сборной Дании.

Чехия — Дания

Суббота, 3 июля, 19:00. Стадион Олимпийский, Баку, Азербайджан. Главный арбитр встречи — Бьорн Кейперс (Нидерланды). Трансляция на канале Футбол 1 и Футбол 2.

Сборная Чехии добралась к стадии 1/4 финала по довольно тернистому пути. Чехам в группе достались Англия, Хорватия и Шотландия — вовсе не тот набор команд, где Чехия кажется фаворитом. Однако подопечные Шилгавы и вовсе могли занять первую строчку квартета, но в последнем туре уступили англичанам.

На стадии 1/8 финала турнира Чехию ждали Нидерланды. Команде Шилгавы пришлось обороняться большую часть матча, но она дождалась ошибки Де Лигта, которая стоила тому удаления, а затем добила обескровленного соперника. Чехи имеют далеко не самый сильный состав, но действуют очень грамотно и организовано.

Сборная Дании, в свою очередь, очень долго набирала обороты. Сперва датчане проиграли финнам 0:1, но тот матч был омрачен происшествием с Эриксоном, затем подопечные Юльманна позволили Бельгии совершить камбэк, хотя выглядели очень здорово, заставляя соперника обороняться почти весь первый тайм.

Уже с третьего матча группового этапа датчане начали показывать уровень. Сперва они показали его россиянам — 4:1, а затем и Уэльсу — 4:0. Очень убедительные результаты, которые заставляют крайне серьезно относиться к амбициям команды.

Последний раз соперники встречались друг с другом в 2016 году в рамках товарищеской встречи — игра завершилась со счетом 1:1. На гол Барака сборная Дании ответила точным ударом Йоргенсена.

Что касается кадровой ситуации обеих команд, то Дания, очевидно, не может рассчитывать на Эриксена. Также повреждение получил Поульсен, но Дольберг показал, что готов заменить его.

Ориентировочные составы:

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Калас, Борил — Холеш, Соучек — Масопуст, Барак, Янкто — Шик

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьяер, Вестергор — Ларсен, Дилейни, Хейбьерг, Мехле — Брайтвейт, Дамсгор — Дольберг

Интересные факты:

Чехия сыграла вничью с Данией в последних пяти из шести матчей.

В последних пяти матчах Чехии на Евро было забито меньше трех голов.

Больше двух голов было забито в трех последних матчах Дании на Евро.

Дания не проигрывает в шести последних матчах против Чехии во всех турнирах.

Тренеры говорят:

Ярослав Шилгавы, Чехия

"Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи".

Каспер Юльманн, Дания

"Наши врачи сказали, что все готовы. Посмотрим, как все будет выглядеть после сегодняшней тренировки. Пока все выглядит хорошо.

Я не могу никуда двигаться без мотивации. Мы делаем это для всей Дании. У нас две мечты: выиграть что-нибудь большое и вдохновить и воодушевить".