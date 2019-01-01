Cтала известна первая пара полуфиналистов Евро-2020

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

Николо Барелла, getty images

В первом полуфинальном матче чемпионата Европы сыграют сборные Испании и Италии.

Подопечные Луиса Энрике в крайне непростой игре преодолели барьер в виде сборной Швейцарии лишь в серии послематчевых пенальти.

Скуадра Адзурра, в свою очередь, удержала победный результат в зрелищном матче против сборной Бельгии — 2:1.

Матч состоится во вторник, 6 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения станет стадион Уэмбли в Лондоне.

Отметим, что две путевки во второй полуфинал между собой разыграют сборные Украины и Англии, Чехии и Дании.

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