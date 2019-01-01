2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
Дания
ДАН
3 Июл
22:00
Украина
УКР
Англия
АНГ

Саутгейт: Меня впечатлило, как Шевченко изменил сборную Украины

Главный тренер англичан дал комментарий перед матчем.

Гарет Саутгейт, getty images
Гарет Саутгейт, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт считает, что не может быть недооценки сборной Украины

"Поберечь игроков, которые "висят" на карточках? Я не могу представить себе ни одну сборную в мире, которая могла бы сделать это в четвертьфинале. И особенно сборную, которая за всю свою историю играла в трех полуфиналах. Мы должны сосредоточиться на завтрашнем матче. Было бы большой ошибкой думать о чем-то другом, и это было бы оскорблением в отношении сборной Украины.

Сборная Украины — хорошая команда. Мне впечатлило, как Андрей Шевченко изменил ее. Осенью у нее было несколько неудачных результатов в Лиге наций. Но они взяли себя в руки, показали хороший результат против Франции, и в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции.

Я не думаю, что здесь будет так же жарко, как на матче с Хорватией. Мы будем играть вечером, так что дышать будет легче. Мы знаем, как справляться с такими условиями. Если дать Украине свободные зоны, они ими воспользуются, у них есть опасные нападающие. Мы достигли одной цели, которую поставили себе, но это не Эверест. Мы ходим двигаться дальше", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2