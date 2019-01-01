Саутгейт: Меня впечатлило, как Шевченко изменил сборную Украины

Главный тренер англичан дал комментарий перед матчем.

Гарет Саутгейт, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт считает, что не может быть недооценки сборной Украины

"Поберечь игроков, которые "висят" на карточках? Я не могу представить себе ни одну сборную в мире, которая могла бы сделать это в четвертьфинале. И особенно сборную, которая за всю свою историю играла в трех полуфиналах. Мы должны сосредоточиться на завтрашнем матче. Было бы большой ошибкой думать о чем-то другом, и это было бы оскорблением в отношении сборной Украины.

Сборная Украины — хорошая команда. Мне впечатлило, как Андрей Шевченко изменил ее. Осенью у нее было несколько неудачных результатов в Лиге наций. Но они взяли себя в руки, показали хороший результат против Франции, и в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции.

Я не думаю, что здесь будет так же жарко, как на матче с Хорватией. Мы будем играть вечером, так что дышать будет легче. Мы знаем, как справляться с такими условиями. Если дать Украине свободные зоны, они ими воспользуются, у них есть опасные нападающие. Мы достигли одной цели, которую поставили себе, но это не Эверест. Мы ходим двигаться дальше", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.