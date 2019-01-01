Довбик: Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира

Нападающий сборной Украины дал комментарий перед матчем.

Артем Довбик, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Герой матча против сборной Швеции Артем Довбик очень высоко оценил сборную Англии, а также прокомментировал слова отца о переходе в Манчестер Юнайтед.

"Осознал ли произошедшее в матче со Швецией? Да, только спустя какое-то время начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось

Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы.

Манчестер Юнайтед? Это мечта отца, я буду делать все возможное, но сейчас самое главное — результат в этом матче и полная самоотдача всей команды на футбольном поле. Повторюсь, мы сделаем все, что в наших силах", — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.