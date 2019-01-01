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3 Июл
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Англия
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Довбик: Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира

Нападающий сборной Украины дал комментарий перед матчем.

Артем Довбик, getty images
Артем Довбик, getty images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Герой матча против сборной Швеции Артем Довбик очень высоко оценил сборную Англии, а также прокомментировал слова отца о переходе в Манчестер Юнайтед.

"Осознал ли произошедшее в матче со Швецией? Да, только спустя какое-то время начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось

Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы.

Манчестер Юнайтед? Это мечта отца, я буду делать все возможное, но сейчас самое главное — результат в этом матче и полная самоотдача всей команды на футбольном поле. Повторюсь, мы сделаем все, что в наших силах", — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2