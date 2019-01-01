Довбик: Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира
Нападающий сборной Украины дал комментарий перед матчем.
В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.
Герой матча против сборной Швеции Артем Довбик очень высоко оценил сборную Англии, а также прокомментировал слова отца о переходе в Манчестер Юнайтед.
"Осознал ли произошедшее в матче со Швецией? Да, только спустя какое-то время начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось
Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы.
Манчестер Юнайтед? Это мечта отца, я буду делать все возможное, но сейчас самое главное — результат в этом матче и полная самоотдача всей команды на футбольном поле. Повторюсь, мы сделаем все, что в наших силах", — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.Напомним, матч Украина — Англия состоится 3 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.
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