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Доннарумма: Игра против Бельгии длилась бесконечно!

Голкипер сборной Италии прокомментировал выход его команды в полуфинал Евро-2020.

Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images

В рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии национальная команда Италии одержала победу со счетом 2:1, благодаря чему завоевала возможность продолжать борьбу за кубок Анри Делоне.

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

По завершении поединка, голкипер "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от успеха своей команды.

"Эта игра казалась попросту бесконечно! Я думал, что она никогда не закончится. У нас собралась отличная команда, и мы полностью заслужили выход в следующий раунд — очередной шаг на пути к нашей большой цели.

Я всегда стараюсь помочь команде, поэтому переживаю в каждом матче отдельную историю. Тем более, это мой первый крупных турнир, и я хотел бы добиться максимального успеха в футболке своей сборной. Хочу, чтобы осуществилась мечта каждого болельщика сборной Италии.

Сразу после гола Лукаку с пенальти, мы немного понервничали в раздевалке, но сразу же и успокоились, так как оставалось играть еще 45 минут, и только от нас зависела дальнейшая судьба матча. У нас были шансы для того, чтобы увеличить счет, но главное — конечный результат.

Этот созыв сборной Италии уникален, поэтому мы можем играть в свой футбол против кого угодно", — подытожил голкипер.

Следующим соперником на пути команды Роберто Манчини будет сборная Испании, матч против на стадионе Уэмбли которой состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2