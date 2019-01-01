Доннарумма: Игра против Бельгии длилась бесконечно!
Голкипер сборной Италии прокомментировал выход его команды в полуфинал Евро-2020.
В рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии национальная команда Италии одержала победу со счетом 2:1, благодаря чему завоевала возможность продолжать борьбу за кубок Анри Делоне.
Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020
По завершении поединка, голкипер "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от успеха своей команды.
"Эта игра казалась попросту бесконечно! Я думал, что она никогда не закончится. У нас собралась отличная команда, и мы полностью заслужили выход в следующий раунд — очередной шаг на пути к нашей большой цели.
Я всегда стараюсь помочь команде, поэтому переживаю в каждом матче отдельную историю. Тем более, это мой первый крупных турнир, и я хотел бы добиться максимального успеха в футболке своей сборной. Хочу, чтобы осуществилась мечта каждого болельщика сборной Италии.
Сразу после гола Лукаку с пенальти, мы немного понервничали в раздевалке, но сразу же и успокоились, так как оставалось играть еще 45 минут, и только от нас зависела дальнейшая судьба матча. У нас были шансы для того, чтобы увеличить счет, но главное — конечный результат.
Этот созыв сборной Италии уникален, поэтому мы можем играть в свой футбол против кого угодно", — подытожил голкипер.
Следующим соперником на пути команды Роберто Манчини будет сборная Испании, матч против на стадионе Уэмбли которой состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.
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