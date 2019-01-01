28 Июн
22:00
Франция
ФРА
3
Швейцария
ШВЦ
3
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
2
Германия
ГЕР
0
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
1
Украина
УКР
2
2 Июл
19:00
Швейцария
ШВЦ
1
Испания
ИСП
1
2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
Дания
ДАН
3 Июл
22:00
Украина
УКР
Англия
АНГ
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
Испания
ИСП

Бонуччи: Самый сложный матч из оставшихся — против Испании

Защитник сборной Италии прокомментировал выход его команды в полуфинал Евро-2020.

Леонардо Бонуччи, Getty Images
Леонардо Бонуччи, Getty Images

Сборная Италии в четвертьфинальном поединке чемпионата Европы-2020 против Бельгии сумела одержать победу со счетом 2:1, благодаря чему забронировала себя путевку в следующий раунд.

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

После финального свистка, защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи поделился своими впечатлениями от данной игры.

"Мы знали об уровне игроков сборной Бельгии, равно как и том, какую опасность представляли для нас ее контратаки. Тем не менее, мы повели в счете с двумя забитыми мячами еще до перерыва, однако они вернулись в игру с сомнительным пенальти.

Италия очень хорошо выглядела в обороне во втором тайме, в очередной раз показав свое стремление к достижению успеха. Теперь, у нас есть возможность еще ближе рассмотреть наши шансы на выход в финальный поединок.

Испания — прекрасная команда, но мы начали данный турнир с единственной мечтой в наших головах, поэтому будем сохранять ее до конца. Впереди еще два матча. Самый сложный — в полуфинале против Испании, которая будет играть также, как и Бельгия. Они выглядели беспомощными после второго пропущенного, но все равно сумели забить в ответ. Это будет битва до последней секунды.

Относительно травмы Леонардо Спинаццолы, могу сказать, что он проводит прекрасный турнир, но тот, кто его заменит, сыграет ничуть не хуже, я могу это гарантировать", — многообещающе подытожил футболист.

Следующим соперником на пути команды Роберто Манчини будет сборная Испании, матч против на стадионе Уэмбли которой состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2