Бонуччи: Самый сложный матч из оставшихся — против Испании

Защитник сборной Италии прокомментировал выход его команды в полуфинал Евро-2020.

Леонардо Бонуччи, Getty Images

Сборная Италии в четвертьфинальном поединке чемпионата Европы-2020 против Бельгии сумела одержать победу со счетом 2:1, благодаря чему забронировала себя путевку в следующий раунд.

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

После финального свистка, защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи поделился своими впечатлениями от данной игры.

"Мы знали об уровне игроков сборной Бельгии, равно как и том, какую опасность представляли для нас ее контратаки. Тем не менее, мы повели в счете с двумя забитыми мячами еще до перерыва, однако они вернулись в игру с сомнительным пенальти.

Италия очень хорошо выглядела в обороне во втором тайме, в очередной раз показав свое стремление к достижению успеха. Теперь, у нас есть возможность еще ближе рассмотреть наши шансы на выход в финальный поединок.

Испания — прекрасная команда, но мы начали данный турнир с единственной мечтой в наших головах, поэтому будем сохранять ее до конца. Впереди еще два матча. Самый сложный — в полуфинале против Испании, которая будет играть также, как и Бельгия. Они выглядели беспомощными после второго пропущенного, но все равно сумели забить в ответ. Это будет битва до последней секунды.

Относительно травмы Леонардо Спинаццолы, могу сказать, что он проводит прекрасный турнир, но тот, кто его заменит, сыграет ничуть не хуже, я могу это гарантировать", — многообещающе подытожил футболист.

Следующим соперником на пути команды Роберто Манчини будет сборная Испании, матч против на стадионе Уэмбли которой состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.