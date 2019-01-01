Инсинье — лучший игрок матча Бельгия — Италия
Итальянский нападающий получил награду по итогам поединка 1/4 финала Евро-2020.
В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Италии одержала непростую победу над Бельгией (2:1), благодаря вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Испанией.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал итальянский полузащитник Лоренцо Инсинье.
"Он решил исход встречи, делал великолепные передачи, продемонстрировал высочайший уровень футбольного интеллекта и технической оснащенности", — прокомментировал причины для вручения данной награды технический наблюдатель УЕФА Виллибальд Руттенштайнер.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Бельгия — Италия вы можете на Football.ua.
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