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Верратти: Классно сыграли против Бельгии, поэтому сейчас более чем счастливы

Полузащитник сборной Италии прокомментировал выход его команды в полуфинал Евро-2020.

Марко Верратти, Getty Images
Марко Верратти, Getty Images

Сборная Италии сумела завоевать путевку в полуфинал чемпионата Европы-2020, обыграв на стадии 1/4 финала в напряженном поединке национальную команду Бельгии (2:1).

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

По завершении поединка, полузащитник "Скуадры Адзурры" Марко Верратти, который отдал голевой пас на Николо Бареллу в моменте с первым взятием ворот в отчетной игре, поделился своими эмоциями от успеха команды.

"Мы очень счастливы, потому что проделали много работы на пути к этой цели. Нам противостояла прекрасная команда, которая являлась одним из претендентов на титул.

Мы играли в открытый футбол, показывали свои лучшие качества. В общем, классно сыграли, поэтому сейчас мы более чем счастливы.

У соперников могу выделить Кевина де Брюйне — фантастически игрок, который в очередной раз показал, что является одним из лучших на своей позиции. Мы работали как единая команда, прессинговали, не давая Бельгии, и ему лично, развернуться, поэтому сами создавали много моментов на контратаках.

Италия боролась с первой и до последней секунды, поэтому данный результат можно назвать большой командной победой. Впереди еще одно большое испытание — матч против Испании.

Благодаря тренеру Роберто Манчини у нас есть тот особый стиль, который вы можете наблюдать. Мы всегда играем в примерно один и тот же футбол. В следующей игре сделаем все возможное и невозможное для выхода в финал. Посмотрим, что из этого выйдет", — подытожил футболист.

Следующим соперником на пути команды Роберто Манчини будет сборная Испании, матч против на стадионе Уэмбли которой состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2