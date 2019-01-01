Верратти: Классно сыграли против Бельгии, поэтому сейчас более чем счастливы
Полузащитник сборной Италии прокомментировал выход его команды в полуфинал Евро-2020.
Сборная Италии сумела завоевать путевку в полуфинал чемпионата Европы-2020, обыграв на стадии 1/4 финала в напряженном поединке национальную команду Бельгии (2:1).
Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020
По завершении поединка, полузащитник "Скуадры Адзурры" Марко Верратти, который отдал голевой пас на Николо Бареллу в моменте с первым взятием ворот в отчетной игре, поделился своими эмоциями от успеха команды.
"Мы очень счастливы, потому что проделали много работы на пути к этой цели. Нам противостояла прекрасная команда, которая являлась одним из претендентов на титул.
Мы играли в открытый футбол, показывали свои лучшие качества. В общем, классно сыграли, поэтому сейчас мы более чем счастливы.
У соперников могу выделить Кевина де Брюйне — фантастически игрок, который в очередной раз показал, что является одним из лучших на своей позиции. Мы работали как единая команда, прессинговали, не давая Бельгии, и ему лично, развернуться, поэтому сами создавали много моментов на контратаках.
Италия боролась с первой и до последней секунды, поэтому данный результат можно назвать большой командной победой. Впереди еще одно большое испытание — матч против Испании.
Благодаря тренеру Роберто Манчини у нас есть тот особый стиль, который вы можете наблюдать. Мы всегда играем в примерно один и тот же футбол. В следующей игре сделаем все возможное и невозможное для выхода в финал. Посмотрим, что из этого выйдет", — подытожил футболист.Следующим соперником на пути команды Роберто Манчини будет сборная Испании, матч против на стадионе Уэмбли которой состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.
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