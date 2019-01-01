Куртуа: Вылет с Евро-2020 — это удар для Бельгии
Голкипер сборной Бельгии прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.
Национальная команда Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 уступила Италии (1:2), в результате чего была вынуждена завершить свои выступления на текущем розыгрыше турнира.
Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020
По окончании поединка, голкипер "Красных дьяволов" Тибо Куртуа поделился эмоциями от досадной осечки его команды.
"Вылетать с крупного турнира всегда непросто, но мы знали, что настолько сложная игра нас и ждет. У нас было два момента, но их выручил вратарь. К тому же мы слишком легко позволили открыть счет. Действительно, могло сложиться по-всякому, но сборная Италии заслуживала победы.
Теперь у нас в октябре Лига наций. Это не совсем то же самое, что Евро, но, надеюсь, мы сможем удачно там сыграть. А уже в следующем году — чемпионат мира. Но в любом случае, да, это для нас удар", — подытожил футболист.
Напомним, что в полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Бельгии сыграет против Франции.
Комментарии
06:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021