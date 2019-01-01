Куртуа: Вылет с Евро-2020 — это удар для Бельгии

Голкипер сборной Бельгии прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.

Тибо Куртуа, Getty Images

Национальная команда Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 уступила Италии (1:2), в результате чего была вынуждена завершить свои выступления на текущем розыгрыше турнира.

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

По окончании поединка, голкипер "Красных дьяволов" Тибо Куртуа поделился эмоциями от досадной осечки его команды.

"Вылетать с крупного турнира всегда непросто, но мы знали, что настолько сложная игра нас и ждет. У нас было два момента, но их выручил вратарь. К тому же мы слишком легко позволили открыть счет. Действительно, могло сложиться по-всякому, но сборная Италии заслуживала победы.

Теперь у нас в октябре Лига наций. Это не совсем то же самое, что Евро, но, надеюсь, мы сможем удачно там сыграть. А уже в следующем году — чемпионат мира. Но в любом случае, да, это для нас удар", — подытожил футболист.

Напомним, что в полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Бельгии сыграет против Франции.