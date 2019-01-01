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Куртуа: Вылет с Евро-2020 — это удар для Бельгии

Голкипер сборной Бельгии прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.

Тибо Куртуа, Getty Images
Тибо Куртуа, Getty Images

Национальная команда Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 уступила Италии (1:2), в результате чего была вынуждена завершить свои выступления на текущем розыгрыше турнира.

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

По окончании поединка, голкипер "Красных дьяволов" Тибо Куртуа поделился эмоциями от досадной осечки его команды.

"Вылетать с крупного турнира всегда непросто, но мы знали, что настолько сложная игра нас и ждет. У нас было два момента, но их выручил вратарь. К тому же мы слишком легко позволили открыть счет. Действительно, могло сложиться по-всякому, но сборная Италии заслуживала победы.

Теперь у нас в октябре Лига наций. Это не совсем то же самое, что Евро, но, надеюсь, мы сможем удачно там сыграть. А уже в следующем году — чемпионат мира. Но в любом случае, да, это для нас удар", — подытожил футболист.

Напомним, что в полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Бельгии сыграет против Франции.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2