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Де Брюйне: Бельгия перепробовала все, что возможно

Полузащитник сборной Бельгии прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.

Кевин де Брюйне, Getty Images
Кевин де Брюйне, Getty Images

Сборная Бельгии завершила свои выступления на чемпионате Европы-2020 на стадии четвертьфинала, уступив национальной команде Италии со счетом 1:2.

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

Полузащитник "Красных дьяволов" Кевин де Брюйне по завершении игры поделился впечатлениями от неудачной игры своей команды.

"Вылет из любого турнира всегда расстраивает. Мы перепробовали все, для того чтобы победить, но успеха добились наши соперники. Бельгия старалась изо всех сил.

Им удалось забить фантастически второй гол, а при первом, возможно, имела место быть наша ошибка. Соперники больше владели мячом, что может только разочаровывать.

Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог", — с сожалением заключил футболист.

Таким образом, "бронзовый" призер прошлого чемпионата мира остался без наград по итогу текущего чемпионата Европы-2020.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2